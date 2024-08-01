بني ياس يختتم معسكر صربيا بـ «ثنائية» أمام بارتيزان



مصطفى الديب (أبوظبي)



اختتم بني ياس مبارياته الودية، في المعسكر الخارجي بصربيا، أمام بارتيزان بلجراد، وحقق «السماوي» الفوز بهدفين، في اللقاء الذي جاء قوياً، ومعبراً عن اكتمال جاهزية الفريق، ونجاح المرحلة الأولى من الاستعداد للموسم الجديد، قبل العودة إلى أبوظبي.

سجل هدفي «السماوي» المهاجم يوسف نياكاتي الذي قدم مباراة قوية ورائعة، وواصل تألقه خلال المعسكر الخارجي،

ومثلت «ودية» بارتيزان «الخامسة» لبني ياس في صربيا، إذ فاز في تجاربه على تاكوفو الصربي بـ «رباعية»، وتعادل سلبياً مع سلوبودا أوزيتشي، والتفوق بـ «رباعية» في «الودية الثالثة» أمام يدينستوف، وشهدت تسجيل نياكاتي هدفين، والأرجنتيني خوان باوزا «بيبي» الذي وضع بصمته الأولى مع «السماوي»، عقب انضمامه إلى الفريق قادماً من كرايوفا الروماني، ثم تعادل مع كارميوتيسا 1-1، وسجل هدف «السماوي» نياكاتي أيضاً.