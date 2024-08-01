صلاح يقود ليفربول لإسقاط أرسنال



واشنطن (أ ف ب)



واصل ليفربول استعداداته للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلّب على أرسنال 2-1، في حين حقق مانشستر يونايتد وتشيلسي فوزهما الثاني والأوّل توالياً.

في المباراة الأولى، قاد المصري محمد صلاح «13»، والبرتغالي كارفاليو «34» ليفربول إلى فوزٍ ثانٍ توالياً، بعد التغلّب على ريال بيتيس الإسباني 1-0 السبت الماضي، وذلك في الفوز على أرسنال الذي سجّل له الألماني كاي هافيرتز هدف فريقه الوحيد «40».

واستغل الفريقان المباراة لإعطاء الفرصة للعديد من الوجوه الشابة، خاصة في الشوط الثاني، بعد البدء ببعض اللاعبين الأساسيين، على غرار صلاح، البرتغالي ديوجو جوتا، المجري دومينيك سوبوسلاي وهارفي إيليوت من ليفربول، البرازيليون قلب الدفاع جابريال والمهاجم جابريال جيسوس والجناح جابريال مارتينيلي، كما الأوكراني أولكسندر زينتشنكو وبن وايت.

وحقق «اليونايتد» فوزه الثاني من أربع مباريات «فاز على رينجرز الأسكتلندي 2-0، وخسر أمام روزنبورج النرويجي 0-1 وأرسنال 1-2»، وذلك بتغلّبه على بيتيس 3-2.

سجّل ماركوس راشفورد «18 من ركلة جزاء»، الإيفواري أماد ديالو «24»، والبرازيلي كاسيميرو «31» ليونايتد، وإيكر لوسادا «15»، ودييجو لورنتي «61» لبيتيس.

بدوره، فاز تشيلسي على كلوب أميركا 3-0، بعدما كان خسر في جولته في الولايات المتحدة أمام سلتيك الأسكتلندي 1-4، وتعادل مع ريكسام الويلزي 2-2.

سجّل لـ«البلوز» الفرنسي كريستوفر نكوكو «3 من ضربة» جزاء»، الإسباني مارك جيو «21»، ونوني مادويكي «79».

وكان مانشستر سيتي سقط أمام برشلونة الإسباني 1-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

سجّل للفريق الإنجليزي نيكو أورايلي «39» وجاك جريليتش «60»، ولبرشلونة باو فيكتور «24»، وبابلو تورّي «45+2».

وضمن مبارياتٍ وديةٍ أخرى، خسر ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام ميلان الإيطالي بهدفٍ دون رد سجّله النيجيري سامويل تشوكويزي «55».

وسقط جيرونا ثالث الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أمام تولوز الفرنسي 0-4، فيما فاز نابولي الإيطالي على بريست الفرنسي 1-0.