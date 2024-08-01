كلباء يبدأ المرحلة الثالثة من الإعداد



فيصل النقبي (أبوظبي)



يواصل كلباء استعداداته للموسم الجديد، بعودة جميع اللاعبين إلى التدريبات، بقيادة الصربي فوك رازوفيتش، مع بداية «المرحلة الثالثة» من الإعداد بملاعب النادي، ويعكف الجهاز الفني على وضع «اللمسات الأخيرة» على الخطط الفنية والتكتيكية استعداداً لانطلاق «دوري أدنوك للمحترفين».

يهدف رازوفيتش خلال الفترة الحالية، إلى رفع اللياقة البدنية والجاهزية الفنية، مع التركيز على تحسين الأداء الجماعي وتعزيز التفاهم بين اللاعبين.

ويتضمن البرنامج اليومي فقرات متنوعة، تشمل القوة والتحمل بالإضافة إلى تدريبات تكتيكية، لضمان جاهزية الفريق لخوض المباريات الرسمية بقوة.

كما تتضمن المرحلة الثالثة ودية أو مباراتين تتيح للمدرب فرصة اختبار «التوليفة» وتقييم أداء اللاعبين في أجواء المباريات التنافسية.

وتعتبر المباريات الودية جزءاً أساسياً من برنامج الإعداد، حيث يسعى الجهاز الفني لاكتشاف نقاط القوة والضعف، والعمل على تحسينها قبل انطلاق الموسم.

من جانبه، أبدى فوك رازوفيتش مدرب الفريق، رضاه عن مستوى الالتزام والانضباط الذي أظهره اللاعبون منذ بداية الإعداد، مؤكداً أن الفريق يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه في الموسم المقبل.

وأضاف أن الدعم الجماهيري سيكون عنصراً مهماً في تحفيز اللاعبين، معرباً عن أمله في حصد نتائج إيجابية تُسعد أنصار النادي.