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الرياضة

نيفيز إلى سان جيرمان بـ 75 مليون دولار

نيفيز إلى سان جيرمان بـ 75 مليون دولار
1 أغسطس 2024 14:03

 
لشبونة (أ ف ب)

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وصل لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز إلى فرنسا، تمهيداً لتوقيعه عقداً مع باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، قادماً من بنفيكا بصفقة تبلغ نحو 75 مليون دولار، وفقاً لوسائل الإعلام.
ومن المنتظر أن يتواجد نيفيز (19 عاماً) في العاصمة الفرنسية لإجراء الفحص الطبي، بعد التوصّل إلى اتفاق بين الناديين الأربعاء.
ويشمل الاتفاق عودة لاعب الوسط الدولي ريناتو سانشيز (26 عاماً) إلى بنفيكا، حيث بدأ مسيرته الاحترافية قبل تسعة أعوام.
وسينتقل سانشيز الذي وصل إلى البرتغال وسيخضع للفحص الطبي، بالإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء لاحقاً بقيمة 10 ملايين دولار، وفقاً لصحيفة «أ بولا» اليومية.
وشارك نيفيز في مباراتين فقط (77 دقيقة) مع البرتغال في كأس أوروبا، بعدما نال الاستدعاء الأوّل في 2023.
خاض 55 مباراة بقميص بنفيكا في الموسم الماضي في مختلف المسابقات، حيث سجّل 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.
في المقابل، ستكون هذه الإعارة الثانية لسانشيز الذي انتقل إلى سان جيرمان عام 2022، بعدما لعب لروما الإيطالي في الموسم الماضي، حيث اكتفى بخوض 12 مباراة بسبب تعرّضه لإصابات عدّة.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
البرتغال
بنفيكا
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