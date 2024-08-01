يانج تحصد ذهبية «مشي السيدات» من أول 5 كيلو مترات!



باريس (رويترز)



أحرزت الصينية يانج جيايو الميدالية الذهبية لسباق المشي للسيدات لمسافة 20 كيلومتراً في أولمبياد باريس الصيفي، بعد انطلاقها متقدمة على الجميع، بعد أول خمسة كيلومترات، لتعبر خط النهاية، بعد ساعة واحدة و25 دقيقة و54 ثانية.

وفازت الإسبانية ماريا بيريز بالميدالية الفضية، بعد احتلالها المركز الثاني في زمن بلغ ساعة واحدة و26 دقيقة و19 ثانية، في حين احتلت الأسترالية جمايما مونتاج المركز الثالث، وحصلت على البرونزية بعد تسجليها ساعة واحدة و26 دقيقة و25 ثانية.

وبفوزها أضافت يانج لقب «البطلة الأولمبية» إلى سيرتها الذاتية التي تضمنت بالفعل الرقم القياسي العالمي، ولقب بطلة العالم لعام 2017.

واتبعت يانج (28 عاماً) أسلوباً جريئاً منحها التقدم على الجميع مبكراً، عندما تفوقت بالفعل بنصف دقيقة بعد أول 10 كيلومترات.

وكادت بيريز أن تقلص الفارق عند نقطة 18 كيلومتراً تقريباً، لكن يانج تفوقت بطريقة مذهلة، ولم تواجه أي منافسة حتى نهاية السباق.

وأضافت مونتاج الميدالية البرونزية إلى الميدالية الفضية التي حصلت عليها في بطولة العالم العام الماضي.

وركزت يانج في السباق على تحقيق مركز متقدم في ظل حرارة الجو، رغم أنها حطمت الرقم القياسي العالمي السابق بفارق 49 ثانية في مارس الماضي.

وبسبب حرارة الجو ألقى المشاركون المياه على رؤوسهم عند كل مركز للمساعدة وارتدى العديد منهم أوشحة مبردة لمنع ارتفاع درجة حرارة أجسامهم، وتابع السباق أعداد كبيرة من المشجعين.