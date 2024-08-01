الجمعة 2 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يانج تحصد ذهبية «مشي السيدات» من أول 5 كيلو مترات!

يانج تحصد ذهبية «مشي السيدات» من أول 5 كيلو مترات!
1 أغسطس 2024 14:20

  
باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
موراي.. «لاعب التنس السابق» يسقط حقبة 18 عاماً بـ«شروطه الخاصة»
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


أحرزت الصينية يانج جيايو الميدالية الذهبية لسباق المشي للسيدات لمسافة 20 كيلومتراً في أولمبياد باريس الصيفي، بعد انطلاقها متقدمة على الجميع، بعد أول خمسة كيلومترات، لتعبر خط النهاية، بعد ساعة واحدة و25 دقيقة و54 ثانية.
وفازت الإسبانية ماريا بيريز بالميدالية الفضية، بعد احتلالها المركز الثاني في زمن بلغ ساعة واحدة و26 دقيقة و19 ثانية، في حين احتلت الأسترالية جمايما مونتاج المركز الثالث، وحصلت على البرونزية بعد تسجليها ساعة واحدة و26 دقيقة و25 ثانية.
وبفوزها أضافت يانج لقب «البطلة الأولمبية» إلى سيرتها الذاتية التي تضمنت بالفعل الرقم القياسي العالمي، ولقب بطلة العالم لعام 2017.
واتبعت يانج (28 عاماً) أسلوباً جريئاً منحها التقدم على الجميع مبكراً، عندما تفوقت بالفعل بنصف دقيقة بعد أول 10 كيلومترات.
وكادت بيريز أن تقلص الفارق عند نقطة 18 كيلومتراً تقريباً، لكن يانج تفوقت بطريقة مذهلة، ولم تواجه أي منافسة حتى نهاية السباق.
وأضافت مونتاج الميدالية البرونزية إلى الميدالية الفضية التي حصلت عليها في بطولة العالم العام الماضي.
وركزت يانج في السباق على تحقيق مركز متقدم في ظل حرارة الجو، رغم أنها حطمت الرقم القياسي العالمي السابق بفارق 49 ثانية في مارس الماضي.
وبسبب حرارة الجو ألقى المشاركون المياه على رؤوسهم عند كل مركز للمساعدة وارتدى العديد منهم أوشحة مبردة لمنع ارتفاع درجة حرارة أجسامهم، وتابع السباق أعداد كبيرة من المشجعين.

الصين
ألعاب القوى
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
اليوم 12:30
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
الرياضة
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
اليوم 12:21
سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد في ضيافة لوهافر
الرياضة
سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد في ضيافة لوهافر
اليوم 12:15
بايدن بعد تبادل السجناء: المستشار الألماني شولتس كان «مذهلاً»
الأخبار العالمية
بايدن بعد تبادل السجناء: المستشار الألماني شولتس كان «مذهلاً»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©