الجزائر تندّد بـ«الهجمات الباطلة» ضد إيمان خليف



باريس (أ ف ب)



أدانت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية «التصرف غير الأخلاقي» الذي استهدف الملاكمة إيمان خليف قبل مباراتها الافتتاحية في أولمبياد باريس «الخميس»، بعد أن أوقفت العام الماضي من قبل الاتحاد الدولي للعبة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية.

واستُبعدت خليف والتايوانية يو تينج لين التي تلعب «الجمعة»، عن بطولة العالم الماضي في نيودلهي ولكن اعتُبرتا مؤهلتين للتنافس في منافسات السيدات في باريس، وذلك بعد منافستهما أيضاً في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام.

وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية في بيان: «تندد اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بشدة التصرف غير الأخلاقي الذي استهدف بطلتنا المرموقة إيمان خليف من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية بالدعاية الباطلة، إن مثل هذه الهجمات على شخصها غير أخلاقية وباطلة تماماً، خاصة وهي تستعد لأهم حدث في مسيرتها الرياضية، الألعاب الأولمبية. وقد اتخذت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كل الإجراءات اللازمة لحماية بطلتنا».

وأضافت: «نطالب منكم كل التشجيعات لبطلتنا إيمان التي صارت تسبب الأرق للبعض بمستواها العالي جداً، وسنقوم بكل الإجراءات اللازمة لكل من يتطاول على أبطالنا».

وتبدأ خليف مشوارها الأولمبي بمواجهة الإيطالية أنجيلينا كاريني في وزن -66 كلج ضمن دور الـ16.

وحُرِمَت الملاكمة الجزائرية من خوض نهائي وزن 66 كلج في بطولة العالم بعد استبعادها قبل مواجهتها الصينية يانج لي بسبب «مستويات هرمون التستوستيرون» وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.

وجُرّدت لين من الميدالية البرونزية في البطولة بعد خضوعها لاختبارات «بيوكيميائية» التي فرضها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف.

وعلّقت الأسترالية كاتلين باركر التي تنافس في وزن 75 كلج ولن تواجه الجزائرية أو التايوانية: «لا أوافق على السماح بذلك، خاصة في الرياضات القتالية، حيث يمكن أن يكون الأمر خطيراً للغاية».

في المقابل، قال المتحدّث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك أدامز للصحفيين: «كل من يتنافس في فئة السيدات يمتثل لمعايير الأهلية. إنهنّ (بالمجمل) نساء في جوازات سفرهن، ويُذكَر أن هذه هي حالهن، وهن إناث».

وتابع: «لقد تنافست هاتان الرياضيتان عدة مرات من قبل لسنوات عدة. لم تظهرا فجأة من العدم»، مُذكِراً أنهما شاركتا أيضاً في الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو صيف 2021.