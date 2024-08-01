الجزائرية خليف تكسب تحدي الملاكمة في 46 ثانية

يس (أ ف ب)

لم ينتهِ النزال بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وخصمتها أنجيلا كاريني بشكل طبيعي في أولمبياد باريس، إذ انسحبت الإيطالية بعد 46 ثانية إثر لكمتين قويتين على رأسها من خليف التي أوقفت في بطولة العالم بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.

وتأهلت الجزائرية إلى الدور ربع النهائي من وزن 66 كجم، بعد رفض كاريني متابعة النزال. رفضت أيضاً مصافحة خصمتها بعد إعلان فوزها، وجثت كاريني على ركبتيها باكية، فيما قال مدرّب إيطالي إنها تعرّضت لضربة قوية على أنفها. أعلن القرار الرسمي خسارتها بالانسحاب.

وكانت خليف حُرمت من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي العام الماضي بسبب عدم استيفاء معايير «مستويات هرمون التستوستيرون»، وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.

ورغم استبعاد خليف والتايوانية يو تينج لين التي تلعب الجمعة، عن بطولة العالم، اعتُبرتا مؤهلتين للتنافس في مسابقات السيدات في باريس، وذلك بعد منافستهما أيضاً في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام، وجُرّدت لين من الميدالية البرونزية في بطولة العالم بعد خضوعها لاختبارات «بيوكيميائية» التي فرضها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف.