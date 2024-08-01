الجمعة 2 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزائرية خليف تكسب تحدي الملاكمة في 46 ثانية

الجزائرية خليف تكسب تحدي الملاكمة في 46 ثانية
1 أغسطس 2024 16:07

يس (أ ف ب)
لم ينتهِ النزال بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وخصمتها أنجيلا كاريني بشكل طبيعي في أولمبياد باريس، إذ انسحبت الإيطالية بعد 46 ثانية إثر لكمتين قويتين على رأسها من خليف التي أوقفت في بطولة العالم بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.
وتأهلت الجزائرية إلى الدور ربع النهائي من وزن 66 كجم، بعد رفض كاريني متابعة النزال. رفضت أيضاً مصافحة خصمتها بعد إعلان فوزها، وجثت كاريني على ركبتيها باكية، فيما قال مدرّب إيطالي إنها تعرّضت لضربة قوية على أنفها. أعلن القرار الرسمي خسارتها بالانسحاب.
وكانت خليف حُرمت من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي العام الماضي بسبب عدم استيفاء معايير «مستويات هرمون التستوستيرون»، وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.
ورغم استبعاد خليف والتايوانية يو تينج لين التي تلعب الجمعة، عن بطولة العالم، اعتُبرتا مؤهلتين للتنافس في مسابقات السيدات في باريس، وذلك بعد منافستهما أيضاً في أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام، وجُرّدت لين من الميدالية البرونزية في بطولة العالم بعد خضوعها لاختبارات «بيوكيميائية» التي فرضها الاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة الروسي عمر كريمليف. 

أخبار ذات صلة
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
موراي.. «لاعب التنس السابق» يسقط حقبة 18 عاماً بـ«شروطه الخاصة»
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة
أولمبياد باريس 2024
دورة الألعاب الأولمبية
الملاكمة
الجزائر
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
اليوم 12:30
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
الرياضة
«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»
اليوم 12:21
سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد في ضيافة لوهافر
الرياضة
سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد في ضيافة لوهافر
اليوم 12:15
بايدن بعد تبادل السجناء: المستشار الألماني شولتس كان «مذهلاً»
الأخبار العالمية
بايدن بعد تبادل السجناء: المستشار الألماني شولتس كان «مذهلاً»
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©