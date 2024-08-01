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الرياضة

«زلزال باريس» يقتل شفيونتيك!

«زلزال باريس» يقتل شفيونتيك!
1 أغسطس 2024 17:43

 
باريس (أ ف ب)

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حققت الصينية تشينوين جينج مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها البولندية إيجا شفيونتيك، المصنّفة أولى عالمياً والمرشحة للذهب الأولمبي، من الدور نصف النهائي لمسابقة التنس في ألعاب باريس عندما تغلبت عليها 6-2 و7-5.
وباتت جينج، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة، أول صينية تبلغ المباراة النهائية لمنافسات الفردي في الألعاب الأولمبية، وستواجه الكرواتية دونا فيكيتش أو السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا.
قالت جينج التي خاضت مباراتين متتاليتين استغرقتا ثلاث ساعات للوصول إلى المربع الذهبي «أشعر بأكثر من مجرد السعادة، السعادة لا تكفي لوصف شعوري».
وتابعت ابنة الـ 21 عاماً «إذا طلبتم مني أن ألعب ثلاث ساعات أخرى لمصلحة بلدي، فسأفعل، كانت مباراة مذهلة، الفوز على إيجا ليس بالأمر السهل لأنه حدث مهم بالنسبة لها».
ودخلت شفيونتيك، بطلة فرنسا المفتوحة أربع مرات في رولان جاروس آخرها الشهر الماضي، المباراة على ملعب فيليب شاترييه وفي جعبتها سلسلة من 25 فوزاً توالياً في باريس، كما هزمت اللاعبة البالغة 23 عاماً منافستها جينج في جميع مواجهاتهما الست السابقة.
كسرت الصينية إرسال المصنفة أولى عالمياً ثلاث مرات في المجموعة الأولى، وحسمتها لمصلحتها في 39 دقيقة.
وبدا أن شفيونتيك استعادت عافيتها بعدما كسرت إرسال جينج مرتين في بداية في المجموعة الثانية، وتقدمت بسرعة 4-0، إلا أن الأخيرة رفضت الاستسلام ونجحت بدورها في رد الكسر مرتين وأدركت التعادل 4-4.
وتقدمت الصينية 6-5 على إرسال شفيونتيك، وأنهت المجموعة على إرسالها 7-5، وبالتالي المباراة.
ارتكبت شفيونتيك 36 خطأ مباشراً، وتخلت عن إرسالها 6 مرات أيضاً.
وبوصولها إلى النهائي، باتت جينج أوّل من يبلغ مباراة الميدالية الذهبية في الفردي الأولمبي، إن كان لدى الرجال أو السيدات من الصين، متفوقة على مواطنتها لي نا التي احتلت المركز الرابع في فردي السيدات في بكين عام 2008.

التنس
إيجا شفيونتيك
باريس
أولمبياد باريس 2024
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