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الرياضة

ألمانيا إلى ربع نهائي «سلة السيدات»

ألمانيا إلى ربع نهائي «سلة السيدات»
1 أغسطس 2024 18:22

 
باريس (أ ف ب)

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لحقت ألمانيا بصربيا وإسبانيا إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة السلة للسيدات في أولمبياد باريس 2024، وذلك بفوزها في ليل على اليابان وصيفة البطلة 75-64 في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة.
واستهلت ألمانيا مشوارها الأولمبي الأول على الإطلاق بالفوز على بلجيكا 83-69، ثم أضافت الانتصار الثاني بفضل جهود ساتو سالابي التي تألقت بتسجيلها 33 نقطة مع 6 متابعات في لقاء سيطر عليه الفريق الأوروبي وكان في المقدمة خلال 34:12 دقيقة من أصل 40.
وتصدرت الألمانيات المجموعة موقتاً بفارق نقطتين أمام الأميركيات حاملات اللقب اللواتي يضمن أيضاً تأهلهن في حال فوزهن المتوقع على بلجيكا.
ويتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث.
ورغم جهود ماكي تاكادا (15 نقطة) وساوري ميازاكي (13)، منيت اليابان التي نالت الفضية، قبل ثلاثة أعوام على أرضها في العاصمة طوكيو، بهزيمتها الثانية توالياً، بعد أولى أمام الولايات المتحدة (76-102).
وسبق لصربيا وإسبانيا أن حسمتا بطاقتي المجموعة الأولى بفوزهما على الصين 81-59 وبورتوريكو 63-62.
وبعد خسارتها المفاجئة في الجولة الأولى أمام نيجيريا، استعادت أستراليا، بطلة العالم لعام 2006، توازنها بفوزها على كندا 70-65 في المجموعة الثانية، وذلك بفضل 19 نقطة لسامي ويتكومب التي حققت أيضاً 10 تمريرات حاسمة مع 5 متابعات.
وتصدرت أستراليا موقتاً بفارق نقطة أمام فرنسا المضيفة التي تلتقي نيجيريا بعد فوزها افتتاحاً على كندا التي برزت في صفوفها ضد أستراليا بريدجت كارلتون (19 نقطة مع 8 متابعات).

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