بيتي من «كورونا» إلى «الماء»!



باريس (د ب أ)



عزز البريطاني آدم بيتي آماله في القدرة على المنافسة في أولمبياد باريس، وذلك بعدما عاد إلى المسبح مجدداً، بعد يومين من الراحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن بيتي جاءت عينته إيجابية لفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات فقط من حصوله على الميدالية الفضية في سباق 100 متر صدراً، وذلك بعدما تعرض لالتهاب في الحلق قبل يوم الأحد وتفاقم أعراضه. وعلى عكس ما حدث في أولمبياد طوكيو، لا يتم فرض قيود محددة بسبب فيروس كورونا على الرياضيين، لكن الفريق البريطاني قال في بيان له إنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات المعتادة للحفاظ على صحة البعثة.

وأدى ذلك إلى شكوك حول قدرة بيتي على المنافسة في سباقات التتابع 4 في 100 متر للرجال والمختلطة.

لكن بيتي نشر صورة له عبر تطبيق تبادل الصور «إنستجرام»، أمس الأربعاء في المسبح مع تعليق: «عودة إلى الماء مع الجمهور الفرنسي بعد يومين من الراحة».

وتنطلق منافسات السباحة المختلطة يوم الجمعة فيما يقام النهائي يوم السبت، وتقام التصفيات التمهيدية للرجال يوم السبت وتقام نهائيات السباحة يوم الأحد المقبل.