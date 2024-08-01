جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»

أبوظبي (الاتحاد)



استضاف ياس مول جلسات التدريب المفتوحة للرياضيين المشاركين في ليلة النزال من «يو إف سي»: ساندهاجن ضد نورمحمدوف، المقرر إقامتها يوم السبت في «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، بمن فيهم نجمي الفعالية الرئيسية كوري ساندهاجن وعمر نورمحمدوف، مما وفر تجربة متميزة لعشاق الفنون القتالية المختلطة.

وشارك اللاعبان في جلسات التدريب المفتوحة إلى جانب شارا محمدوف ومايكل أوليكسيجوك، حيث استعرضا مهاراتهما التدريبية أمام حضور من عشاق فنون القتال المختلطة.

ويواجه ساندهاجن، الحائز المركز الثاني في وزن البانتام، مهمة صعبة للتغلب على المقاتل الداغستاني عمر نورمحمدوف، الذي يحمل سجلاً خالياً من الهزائم «17-0»، في نزالٍ يزخر بالحماس ويشكل خاتمة متميزة للفعالية، تقرب الفائز بينهما من لقب وزن فئة البانتام.

وبدوره، يسجل شارا محمدوف عودة سريعة إلى حلبة النزال برصيدٍ نظيف دون هزائم، غير أن خصمه البولندي أوليكسيجوك يتمتع بخبرة عميقة في اللعبة، مما يضمن للجمهور نزالاً مشوقاً في فئة الوزن المتوسط.

وانضم إلى المقاتلين الأربعة في ياس مول الرياضي محمد يحيى، أول إماراتي يشارك في بطولات «يو إف سي»، ويخوض يحيى في ليلة النزال المقبلة منافسته الثانية مع المنظمة، حيث يواجه البرازيلي كاو فيرنانديز.

ويذكر أن يحيى يبلغ 30 عاماً، ويحمل سجلاً إجمالياً يضم 12 فوزاً و4 خسائر، ويخوض أيضاً فيرنانديز، البالغ 29 عاماً، نزاله الثاني في البطولة، ويحمل سجلاً من 8 انتصارات وهزيمتين.