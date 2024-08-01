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الرياضة

ماير يأسف «الأمل الضائع»!

ماير يأسف «الأمل الضائع»!
1 أغسطس 2024 20:07

 
باريس (رويترز)

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أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية، انسحاب كيفن ماير حامل الرقم القياسي العالمي في العشاري من الأولمبياد بسبب إصابة في الفخذ.
وتعرض ماير، الفائز بفضيتين أولمبيتين، للإصابة إثر سقوطه أثناء سباق 110 أمتار حواجز، ضمن لقاء باريس للدوري الماسي الشهر الماضي.
وأوضح ماير، الذي حقق الرقم القياسي العالمي، والبالغ 9126 نقطة في 2018، أنه لم يتعاف من الإصابة في الوقت المناسب.
وكتب المتسابق البالغ عمره 32 عاماً عبر إنستجرام «للأسف، لم تكن الاختبارات حاسمة، ولا تعطينا أملاً في أن نكون قادرين على المنافسة، إنه قانون الرياضة، وهو صعب، لن أشارك في منافسات العشاري».
وقال ماير يوم الثلاثاء إن فرصه في المشاركة في الأولمبياد 10 في المئة.
وتنطلق منافسات العشاري الجمعة. 

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باريس
أولمبياد باريس 2024
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