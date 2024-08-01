«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت فعالية الوزن الرسمية والمواجهة بين المقاتلين لبطولة «أبوظبي إكستريم»،وسط حضور لافت من الجماهير ووسائل الإعلام، وتنطلق منافسات النسخة الخامسة من البطولة، الجمعة، في صالة «مبادلة أرينا» بأبوظبي، إذ تبدأ النزالات من الساعة السابعة مساءً وحتى منتصف الليل، من خلال 14 نزالاً مرتقباً يجمع أبطال الفنون القتالية المختلطة والجوجيتسو والجرابلنج داخل قفص بمعايير حديثة ومبتكرة، وتضم النسخة الخامسة أبرز نجوم يو إف سي في الحدث الرئيسي، إذ يواجه الأميركي فابير أوريجاه خصمه البرازيلي فيرنانديز بيبيانو، في نزال وزن الريشة للجرابلنج، ويلتقي بطل الجوجيتسو البرازيلي رايرون جرايسي، مواطنه ماركوس كاروزينو في نزال الوزن الثقيل للجوجيتسو بالبدلة.

وفي خطوة لافتة تعكس المستوى العالي للرياضة في الإمارات، تم اختيار بطل الجوجيتسو عمر السويدي والبطلة بلقيس الهاشمي لتمثيل الإمارات في النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي إكستريم، ويأتي هذا الاختيار، بعد تقييم دقيق من اللجنة الفنية للبطولة، التي أشادت بمهاراتهم وإنجازاتهم المتميزة في الجوجيتسو.

ويتمتع عمر السويدي، الذي يواجه خصمه الأميركي ماركيز، بسجل حافل من الإنجازات مع منتخب الإمارات، وفي رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وهو أحد أبرز اللاعبين في الجوجيتسو، واختياره للمشاركة في البطولة للمرة الثانية يعد تقديراً على الأداء الاستثنائي الذي قدمه في البطولات السابقة والتزامه القوي بالرياضة.

وتعتبر بلقيس الهاشمي التي تواجه الروسية أودنستوفا في نزال وزن الذرة، واحدة من الأسماء اللامعة في الجوجيتسو الإماراتية، وتم اختيارها أيضاً بناءً على قدراتها العالية ونتائجها المتميزة، وإن المشاركة في البطولة يعكس قدرتها على التنافس على أعلى المستويات ويعزز من تمثيل الإمارات بشكل مشرف.

تعتبر بطولة أبوظبي اكستريم حدثاً بارزاً في تقويم الجوجيتسو، حيث تجمع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.



ومن المثير متابعة الأداء المرتقب لنجم المصارعة بويا رحماني الذي يواجه خصمه المصري حمدي عبدالوهاب في نزال حظي بشعبية واسعة بين مجتمعات الفنون القتالية والمصارعة بالتحديد، والذي من المتوقع أن يشهد منافسات قوية ومثيرة في الوزن الثقيل.

وجاء تألق رحماني، المقيم في الإمارات، بعد فوزه في النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم، لتتوالى الإنجازات تباعاً، ويحقق العديد من الألقاب في العديد من الأحداث العالمية، أما عبدالوهاب حقق العديد من الانتصارات في نزالات الفنون القتالية العالمية، من أبرزها بطولة «يو إف سي».

وقال محمد الحوسني، عضو اللجنة المنظمة للبطولة: «اختيارنا لأسماء مثل فابير أوريجاه وفيرنانديز وماركوس كاروزينو وجرايسي والكثير غيرهم، يعكس حرصنا على تقديم مستوى عالٍ من المنافسة في البطولة، وملتزمون بجمع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم لنقدم لجمهورنا تجربة رياضية استثنائية، إن ما نراه من تفانٍ واجتهاد من المشاركين يجعل من بطولة أبوظبي إكستريم حدثاً بارزاً ومتميزاً في عالم الرياضات القتالية، كما حريصون على منح الفرصة للعديد من المواهب الصاعدة في البطولة، إذ نسعى دائماً لتوفير منصة للشباب والرياضيين الناشئين لإبراز قدراتهم والتنافس على أعلى المستويات، وهذا التوجه يعكس التزامنا بدعم نمو الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركين في الأحداث الرياضية الكبرى مثل أبوظبي إكستريم ونتمنى لكل اللاعبين التوفيق والنجاح».