عبيد بن مبارك.. أول مشاركة رسمية خارجية

تونسبيرج (الاتحاد)

أكمل عبيد بن مبارك تجهيزاته الفنية والبدنية، لخوض منافسات الزوارق السريعة «الفورمولا-4» التي تنطلق اليوم وتستمر إلى الأحد، ضمن مهرجان تونسبيرج البحري في النرويج، والذي يشهد عدداً من السباقات، من بينها الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2».

ويخوض البطل الصاعد في عالم سباقات الزوارق السريعة، أول مشاركة رسمية خارج الدولة، بعد تألقه اللافت على الساحة المحلية في بطولة الإمارات للزوارق السريعة «الفورمولا-4» 2023-2024، حيث حقق المركز الثاني في أول مشاركة له في جولة أبوظبي خلال ديسمبر الماضي، وعانق بعدها المركز الأول، في ثاني ظهور بالشارقة، خلال فبراير الماضي، ليؤكد موهبته الفذة وقدراته العالية التي حفزته لخوض التحدي جديد في المحافل العالمية والدولية من أجل تحقيق النجاحات ورفع علم الدولة.

وأنهى عبيد كافة التجهيزات لخوض مراحل المهرجان النرويجي المرتقب في الساعات القادمة، حيث اختبر جاهزية زورقه رقم 7 الذي يحمل اسم «مبارك مارين» على المياه النرويجية، وأطمأن على الترتيبات، ومن بينها اختيار المراوح المناسبة لخوض مراحل الحدث التي تبدأ اليوم بالتجارب، وتستمر السبت والأحد بالسباقات الرسمية من 4 جولات، ليتحدد بعد نهايتها بطولة المهرجان.