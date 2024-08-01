«الشارقة الثقافي للشطرنج» يختتم «عطلتنا غير 2024»

الشارقة (وام)

اختتم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نشاطه الصيفي (عطلتنا غير 2024) بحفل نظمه في مقره حضره الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة النادي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، ومؤسسة الغانم القابضة الراعي الرسمي للنشاط إضافة إلى الطلبة المشاركين وأولياء أمورهم.

شهد الحفل برامج وأنشطة تفاعلية، بمشاركة إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومركز دجلة للاستشارات والتدريب، ومؤسسة غيمة، ودار شاهين للطباعة والنشر والتوزيع.

وانطلقت فعاليات الحفل بعرض فيلم تسجيلي تضمن ملخصاً للنشاط الصيفي منذ انطلاقه، تلاه تقديم عمل مسرحي لإدارة الشرطة المجتمعية بعنوان (كن مع أبنائك)، تضمن نصائح ورسائل توعوية بالسلوكيات الخاطئة والدخيلة وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع وتوعيتهم بطرق التصدي لها.