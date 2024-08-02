«الكر والفر» بين أميركا وبلجيكا في «سلة السيدات»!



باريس (أ ف ب)



ضمن المنتخب الأميركي بطاقته إلى ربع نهائي كرة السلة للسيدات في أولمبياد باريس 2024، وذلك بتحقيقه فوزه الثاني في المجموعة الثالثة في ليل على حساب بلجيكا 87-74.

وبعدما سبقتهن الألمانيات إلى حجز البطاقة الأولى في المجموعة بفوزهن على اليابان وصيفة البطلة 75-64 في الجولة الثانية، نجحت سيدات الولايات المتحدة، الباحثات عن الذهبية الثامنة توالياً والعاشرة في تاريخهن، في حسم تأهلهن أيضاً بعد مباراة لم تكن سهلة، إذ عجزن عن صنع الفارق المريح ضد بلجيكا القادمة من هزيمة أمام ألمانيا 69-83 افتتاحاً.

وأنهى المنتخب البلجيكي الربع الأول، وهو على المسافة ذاتها من منافسه 23-23، قبل أن يتحسن أداء حاملات اللقب في الربع الثاني الذي انتهى لمصلحتهن 23-15، ليدخلن الشوط الثاني وهن في المقدمة 46-38.

لكن البلجيكيات بقيادة المتألقة إيما ميسيمان وجولي فانلو بقين في أجواء المواجهة، ودخلن إلى الربع الأخير متخلفات بفارق 7 نقاط 53-60، ثم بثلاثية من أليسا تومسون وسلة من كيلسي بلوم، وسعت الأميركيات الفارق إلى 13 نقطة 68-55.

لكن أنتونيا ديلاري أعادته إلى 7 بثلاثيتين على التوالي، ثم استمر الكر والفر بين الطرفين مع بقاء الولايات المتحدة في المقدمة، لكن بفارق ضئيل، حتى سجلت برينا ستيورات سلتين توالياً لتوسعه إلى 14 نقطة 75-61، قبل أن يستقر في النهاية عند 13 نقطة 87-74 بعد ثلاثية لحاملات اللقب، قبل 4 ثوان على الصافرة عبر سابرينا يونيسكو.

وكانت ستيوارت (26 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة) وآجا ويلسون (23 مع 13 متابعة) الأفضل من الناحية الأميركية، مقابل 24 نقطة لميسيمان من الجهة المقابلة.

وبقيت الأميركيات في صدارة المجموعة بأربع نقاط، وهو نفس رصيد ألمانيا التي حسمت تأهلها بفوزها على اليابان 75-64.

واستهلت ألمانيا مشوارها الأولمبي الأول على الإطلاق بالفوز على بلجيكا 83-69، ثم أضافت الانتصار الثاني بفضل جهود ساتو سالابي التي تألقت بتسجيلها 33 نقطة مع 6 متابعات في لقاء سيطر عليه الفريق الأوروبي وكان في المقدمة خلال 34.12 دقيقة من أصل 40.

ورغم جهود ماكي تاكادا (15 نقطة) وساوري ميازاكي (13)، منيت اليابان التي نالت الفضية قبل ثلاثة أعوام على أرضها في العاصمة طوكيو، بهزيمتها الثانية توالياً، بعد أولى أمام الولايات المتحدة (76-102).

وكانت صربيا وإسبانيا أول المنتخبات المتأهلة بفوزهما على الصين 81-59 وبورتوريكو 63-62 في المجموعة الأولى.

ويتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وتأهلت فرنسا المضيفة أيضاً بفوزها على نيجيريا 75-54 في المجموعة الثانية.

وبذلك، عادت نيجيريا، المتوجة بالنسخ الأربع الأخيرة من بطولة إفريقيا، إلى أرض الواقع، بعد الفوز المفاجئ الذي حققته في الجولة الأولى على أستراليا بطلة العالم لعام 2006، وذلك بخسارتها الكبيرة أمام صاحبة الأرض الحائزة على فضية 2012 وبرونزية النسخة الماضية عام 2021.

وبعدما فازت في الجولة الأولى على كندا بنفس النتيجة، ضمنت فرنسا بلوغها ربع النهائي بفضل جهود مارين جوهانيس (15 نقطة من 5 ثلاثيات) وجابي وليامز (14 مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة).

وتتصدر فرنسا بأربع نقاط وضمنت تأهلها أقله بين أفضل منتخبين في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام أستراليا الذي عوضت خسارتها افتتاحاً أمام نيجيريا بفوزها الخميس على كندا 70-65 بفضل 19 نقطة لسامي ويتكومب التي حققت أيضاً 10 تمريرات حاسمة مع 5 متابعات.