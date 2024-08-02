العرب «صائمون» لليوم الرابع في باريس

باريس (أ ف ب)



تواصل صيام العرب عن الميداليات، لليوم الرابع توالياً في أولمبياد باريس، في يوم تركّزت فيه الأضواء على الملاكمة الجزائرية إيمان خليف لأسباب تتعلّق بأهليتها، فيما ودّع المصري عمر عصر من ربع نهائي كرة الطاولة، وحلّت الجزائرية كايليا نمور خامسة في المسابقة الكاملة للجمباز.

وفي ظلّ إيقافها من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة، وسماح الأولمبية الدولية بمشاركتها في أعقاب نزاع مرير بينهما، لعبت 46 ثانية مع الإيطالية أنجيلا كاريني، قبل أن تنسحب الأخيرة متأثرة بضربتين قويتين على رأسها دون أن تصافحها.

وفيما عرض موقع الألعاب المخصّص للصحفيين المعتمدين أنها كانت موقوفة في بطولة العالم العام الماضي، بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، نفى الاتحاد الدولي ذلك «لم تخضع الرياضيات لفحص تستوستيرون، لكن لاختبار منفصل ومعترف به تبقى تفاصيله سرّية».

وكرّرت الأولمبية الدولية اتهامها الاتحاد الدولي باتخاذ «قرار تعسفي، الهجوم الكامل ضد الرياضيتين يستند بالكامل إلى قرار تعسّفي».

بدورها، قالت خليف «25 عاماً» التي حلّت خامسة في أولمبياد طوكيو صيف 2021، للتلفزيون الجزائري بعد نزالها «أتمنى الحصول على الانتصار الثاني، لضمان ميدالية، ثم أتمنى الحصول على ميدالية ذهبية».

وفي المسابقة الكاملة لجمباز السيدات، حلّت النجمة الجزائرية الشابة كايليا نمور خامسة وراء الأسطورة سيمون بايلز، البرازيلية ريبيكا أندراي، الأميركية سونيسا لي والإيطالية أليس داماتو.

وسجّلت نمور «17 عاماً» أعلى علامة في المتوازيتين مختلفتي الارتفاع، وهي المسابقة المرشحة لنيل ذهبيتها.

وتوقّف مشوار المصري عمر عصر في الدور ربع النهائي لمسابقة كرة الطاولة للمرة الثانية توالياً بخسارته أمام السويدي ترولز موريجارد 1-4.

حلّ خامساً في طوكيو صيف 2021، كما حلّ خامساً في بطولة العالم 2023.

وظهر عصر بمستوى جيد في المجموعات الثانية والثالثة والرابعة حيث وقف نداً أمام موريجارد الذي هزم المصنف أول عالمياً الصيني تشوكين وانج.

وبلغ السباح الجزائري جواد صيود نصف نهائي سباق 200 م متنوّعة، لكنه حلّ في المركز الخامس عشر.

وبلغ الثنائي القطري شريف يونس سامبا وأحمد تيجان دور الـ16 من مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، بعد تصدّره مجموعته. حقق الفريق القطري فوزه الثالث توالياً على حساب الأستراليين مارك نيكولايديس وأيزاك كاراتشر 21-14 و21-18.

وكان الثنائي «العنابي» تغلّب على الإيطاليين سامويلي كوتافافا وباولو نيكولاي 21-19 و21-18، والسويديين دافيد أهمان وجوناتان هلفيج 15-21، 21-19 و20-18.

ويملك الثنائي برونزية أولمبياد طوكيو وذهبيتين في الألعاب الآسيوية.

وفي المسابقة عينها، ودّع الفريق المغربي للرجال المؤلّف من محمد عبيشة وزهير الكراوي بخسارة ثالثة توالياً، على غرار الفريق المصري للسيدات المؤلف من مروى عبد الهادي ودعاء الغباشي.

وبعد تألقها في دور الـ16 ضمن رياضة الملاكمة، ودّعت المغربية وداد برطال «24 عاماً» المصنفة خامسة من ربع نهائي وزن 54 كلج، بخسارتها أمام الكورية الشمالية بانج تشولمي المصنفة رابعة بالنقاط 0-4.

وبعد إقصاء برطال ومواطنتها ياسمين متقي، تعلّق الملاكمة المغربية آمالها على خديجة المرضي التي تخوض ربع نهائي وزن 75 كلج أمام الأسترالية كايتلين باركر، ويضمن المتأهل إلى نصف نهائي الملاكمة على الأقل ميدالية برونزية.

وأنهى منتخب سيدات مصر للمبارزة مسابقة سلاح الشيش في المركز الأخير، بعد خسارته أمام إيطاليا 14-45، ثم بولندا 21-45 والصين 18-45.

وضمّ المنتخب سارة حسني أصغر لاعبة تمثّل مصر في تاريخ أولمبياد باريس بـ 14 عاماً.

وأنهى المصري يوسف طلبة مشاركته في القوس والنشاب، بعد خروجه من دور الـ16 أمام الألماني فلوريان أنوره 0-6.

في الجودو، فاز الإماراتي ظفار آرام في مباراته الأولى ضمن وزن -100 كلغ على البرازيلي ليوناردو جونسالفيس 10-1، قبل أن يقصيه الهولندي ميكايل كوريل 1-0 من دور الـ16.

وفي تصفيات مسابقة قفز الحواجز في الفروسية، حلّ الفريقان الإماراتي والسعودي في المركزين الثامن عشر والتاسع عشر توالياً، وتأهلت أول عشر فرق إلى نهائي «الجمعة» في قصر فرساي.

وخرج المغربي دين ريفز المعروف باسم نديم لغموشي من ربع نهائي سباق الدراجات بي أم أكس.