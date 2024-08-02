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الرياضة

«4 نقاط» تفصل الأهلي عن «الحفل 44»

«4 نقاط» تفصل الأهلي عن «الحفل 44»
2 أغسطس 2024 08:05

القاهرة (أ ف ب)

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بات الأهلي على بعد أربع نقاط فقط، من التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه البنك الأهلي 1-صفر، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين، على استاد القاهرة الدولي.
وسجل الفلسطيني وسام أبوعلي «8» هدف المباراة الوحيد، ليرفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة من 29 مباراة، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه بيراميدز الذي لعب مباراتين أكثر. ويحتاج الأهلي إلى أربع نقاط فقط من مبارياته الخمس المتبقية في المسابقة، ليتوج باللقب رسمياً للمرة 44 في تاريخه.
لم ينتظر الأهلي سوى ثماني دقائق، ليفتتح التسجيل عبر أبو علي الذي استغل ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة مقوسة سكنت شباك أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي.
الهدف كان الخامس عشر لأبو علي في الدوري منذ انضمامه للأهلي في يناير الماضي، ليعتلي قائمة هدافي المسابقة، متفوقاً على الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة صاحبا 14 هدفاً لكل منهما.
عقب الهدف حاول لاعبو البنك الأهلي إدراك التعادل، لكن بمحاولات لم تشكل خطورة على مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي، فيما سيطر لاعبو أصحاب الأرض على وسط الملعب.
وكانت أخطر محاولات الأهلي لمضاعفة تقدمه في الدقيقة 37، حين تبادل إمام عاشور الكرة مع كريم فؤاد، قبل أن ينفرد بمرمى صبحي، لكن الأخير أبعد الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.
بعد الاستراحة أهدر أبوعلي فرصة خطيرة في الدقيقة 57، بعدما تسلم تمريرة الشحات، ليسدد خارج المرمى، وبعدها بدقيقة واحدة وصلت الكرة بعد عدة تمريرات داخل المنطقة إلى أكرم توفيق الذي سدد فوق العارضة.
وفي الدقيقة 63 سدد محمد هلال كرة قوية من ركلة حرة للبنك الأهلي، لكن الشناوي تصدى لها ببراعة، ليبعد الكرة لركلة ركنية، في أخطر محاولات الضيوف.
وأهدر البديل عمر كمال فرصة تسجيل الهدف الثاني للأهلي، بعد لحظات من دخوله، بعدما تلقى تمريرة وسام أبو علي بالرأس لينفرد بمرمى صبحي، لكنه سدد بعيداً عن المرمى، وفي الدقيقة الأخيرة أهدر رضا سليم فرصة من مسافة قريبة برأسية أخطأت المرمى بعد عرضية كمال.
وظن البنك الأهلي أنه أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع، حين سجل البديل كريم محمد «بامبو» برأسية بعد ركلة حرة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أثبتت وجوده في موقف تسلل لحظة التسجيل، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي، واقترابه أكثر من التتويج باللقب.

 

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