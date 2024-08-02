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الرياضة

«الرياح الضعيفة» تؤجل «شراع باريس»!

«الرياح الضعيفة» تؤجل «شراع باريس»!
2 أغسطس 2024 08:31

مرسيليا (أ ف ب) 

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أرجئت منافسات سباق الميداليات لمسابقة الشراع فئة سكيف 49 للسيدات التي كانت مقررة الخميس في مرسيليا ضمن أولمبياد باريس إلى الجمعة بسبب ضعف الرياح.
كما أرجئ سباق الرجال للفئة عينها إلى الجمعة أيضاً، وأدّت الرياح الخفيفة التي هبت الخميس في مرسيليا إلى تعطيل العديد من سباقات الشراع.
ويتصدّر الثنائي شارلين بيكون وساره ستيارت الترتيب العام بفارق نقطة واحدة عن الهولنديتين أوديل فان آنهولت وأنيت دويتز، وبسبع نقاط عن السويديتين فيلما بوبيك وريبيكا نيتسلر.
ويخصّص سباق الميداليات لأفضل عشرة أطقم في التصفيات، حيث تتم مضاعفة النقاط: يحصل الفائز على نقطتين، والثاني على أربعة، والثالث على ستة، وهكذا.
وأقيم سباق واحد ضمن منافسات زورق إيلكا 6 للسيدات.

 

مرسيليا
سباقات الشراع
باريس
أولمبياد باريس 2024
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