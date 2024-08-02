«الكاف» يحقق في مخالفات «الأمانة العامة»

القاهرة (د ب أ)



أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، أنه طالب من لجنة التدقيق والحوكمة فتح تحقيق داخلي في مزاعم حول وجود مخالفات في الأمانة العامة للكاف.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي إن اللجنة ستعين أحد أكبر شركات المحاماة الدولية احتراماً أو شركة تدقيق وخدمات مهنية، تحظى باحترام دولي للتحقيق في الانتهاك المزعوم للوائح التدقيق الداخلي والحوكمة في «الكاف»، ومن ثم تقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية لـ «الكاف».

وقال الدكتور باتريس موتسيبي رئيس «الكاف»: لا يوجد تسامح مطلق في الكاف مع الفساد أو انتهاك لوائح الحوكمة الداخلية والمراجعة والشفافية في الكاف أو انتهاك النظام الأساسي واللوائح الخاصة بـ «الكاف» و«الفيفا».

وأضاف: فضلنا بـ «الكاف» الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة والتدقيق والشفافية والأخلاق العالمية وأنشأنا في عام 2021 إدارة الحوكمة الداخلية والامتثال في الكاف، ولفت قسم الحوكمة الداخلية والامتثال انتباهنا إلى الانتهاك المزعوم لقواعد التدقيق الداخلي والحوكمة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأوضح: أدت الثقافة الحالية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتمثلة في تنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة والتدقيق والشفافية والأخلاقيات والالتزام بها إلى احترام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من قبل رعاته وشركائه والحكومات الأفريقية وأصحاب المصلحة الأفارقة والدوليين الآخرين، نحن ملتزمون ومصممون على الحفاظ على هذا الاحترام الذي اكتسبناه بشق الأنفس. ستناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقرير وتوصيات لجنة التدقيق والحوكمة، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب على الفور إذا تم تحديد سلوك أو سلوك غير لائق من قبل لجنة التدقيق والحوكمة.