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الرياضة

«جناح السنغال» يعود إلى «البريميرليج»

«جناح السنغال» يعود إلى «البريميرليج»
2 أغسطس 2024 09:17

لندن (أ ف ب) 

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تعاقد كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم مع الجناح السنغالي إسماعيلا سار لمدة خمس سنوات قادماً من مرسيليا الفرنسي، كما أعلن النادي اللندني.
وانضم سار «26 عاماً» إلى مرسيليا في يوليو 2023 قادماً من واتفورد الإنجليزي، حيث أمضى أربعة مواسم.
ولم يكشف بالاس عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام محلية قالت أن الفريق اللندني دفع مبلغاً قدره 14.7 مليون يورو (12.5 مليون جنيه إسترليني).
وقال المدرب النمساوي لكريستال بالاس أوليفر جلاسنر «نحن سعداء بقرار إسماعيلا الانضمام إلى كريستال بالاس، لأنه يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن لعب في صفوف واتفورد».
في المقابل، قال مرسيليا في بيان أن الجناح السنغالي «خاض 35 مباراة بقميص مرسيليا، وسجل 5 أهداف، ونجح في 6 تمريرات حاسمة خلال الموسم الفائت».
واحتل كريستال بالاس المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

 

السنغال
مارسيليا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
كريستال بالاس
واتفورد
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