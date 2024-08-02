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الرياضة

ألكاراز وديوكوفيتش ينسحبان من «مونتريال للأساتذة»

ألكاراز وديوكوفيتش ينسحبان من «مونتريال للأساتذة»
2 أغسطس 2024 09:35

 
باريس (د ب أ)

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قرر نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز الانسحاب من بطولة مونتريال، بعد بلوغه المربع الذهبي لمنافسات تنس الرجال في أولمبياد باريس 2024.
وأرجع ألكاراز السبب في انسحابه من البطولة التي تسبق أميركا المفتوحة، إلى الإنهاك، وهو نفس السبب الذي تعلل به النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال انسحابه من البطولة الكندية. وفاز ألكاراز بلقبين في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، هما فرنسا المفتوحة وويمبلدون.
ويحاول ألكاراز الفوز بالميدالية الذهبية في أول ظهور له في الأولمبياد.
وتنطلق بطولة مونتريال للاساتذة فئة 1000 نقطة يوم السادس من أغسطس الجاري.

التنس
كارلوس ألكاراز
نوفاك ديوكوفيتش
كندا
أميركا المفتوحة للتنس
باريس
أولمبياد باريس 2024
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