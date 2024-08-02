«الفيفا» يدعو «فيفبرو» ورابطة الدوريات الأوروبية إلى الحوار



باريس (أ ف ب)



دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، نظيره الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، ورابطة الدوريات الأوروبية الى حوار بشأن روزنامته الدولية المزدحمة.

وأوضح أحد المتحدثين باسمه «يكرر الفيفا دعوته للاجتماع مع رابطة الدوريات العالمية والاتحاد الدولي للمحترفين لمناقشة الجدول الزمني، بعد عدم تلقيه أي رد على رسالته في 10 مايو 2024».

وكان اتحاد اللاعبين ورابطات الدوريات الأوروبية تقدما في 23 يوليو بشكوى لدى المفوضية الأوروبية ضد الاتحاد الدولي للعبة بسبب روزنامته الدولية المضغوطة بالمباريات.

واعتبرت الهيئتان في بيان مشترك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذ «قرارات من جانب واحد»، وإن سلوكه «ينتهك قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، ويشكل إساءة باستخدام السلطة».

ويدافع «فيفبرو» عن مصالح اللاعبين، في حين تضم رابطة الدوريات الأوروبية أكثر من ألف نادٍ من 33 دولة حول أوروبا.

وتأخذ الهيئتان على الاتحاد الدولي للعبة عدم إشراكهما في عملية صنع القرار.

اعترض «الفيفا» على هذا الأمر في بيانه، قائلاً «ثمة مسار أكثر إنتاجية لكرة القدم من التهديد باتخاذ إجراءات قانونية، كما أن عرض الدخول في حوار لا يزال مطروحاً على الطاولة».

تعرّض الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتقادات جمة تحديداً في ظل غياب التشاور بشأن التغييرات الأخيرة في برنامج مسابقاته وبطولاته، ولا سيما استحداث كأس العالم للأندية التي تضم 32 نادياً، والتي من المقرّر أن تقام النسخة الأولى منها في الولايات المتحدة في يونيو ويوليو عام 2025 على أن يشارك فيها 12 نادياً أوروبياً.

وبالتالي، سيتوجّب على عدد كبير من اللاعبين البارزين في القارة المشاركة في وقت كان من الممكن أن يحصلوا فيه على إجازة طويلة قبل بداية الموسم وقبل عام من كأس العالم الموسعة التي تضم 48 منتخباً، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كان رد «الفيفا» واضحاً على ذلك من خلال دراسة أجراها المركز الدولي للدراسات الرياضية، موضحاً أن «الأندية لن تخوض المزيد من المباريات في الموسم الواحد، وهو ما يتعارض مع الاعتقاد بأن البرنامج أصبح مضغوطاً أكثر بالمباريات».

وأضاف الفيفا «ظل متوسط عدد المباريات لكل نادٍ، وفي الموسم الواحد مستقراً فوق الـ 40 بنسبة قليلة، 5 في المئة فقط من الفرق تخوض معدلاً مقداره أكثر من 60 مباراة في الموسم الواحد (لا تتضمن المباريات الودية)، حسبما أفادت هذه الدراسة المستقلة».







