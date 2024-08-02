وفاة مدرب ليستر سيتي

لندن (رويترز)



توفي كريج شكسبير المدرب السابق لنادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن 60 عاماً بعد صراع مع السرطان.

وقالت أسرة المدرب الراحل في بيان أصدرته رابطة المدربين الإنجليزية إن شكسبير توفي في هدوء بين أفراد أسرته.

وكانت الفحوص أثبتت إصابة شكسبير بالسرطان في أكتوبر الماضي.

وخلال موسم 2015-2016 الذي تُوج خلاله ليستر سيتي بلقب الدوري الممتاز عمل شكسبير مساعداً للمدرب كلاوديو رانييري، قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق في بداية 2017.

لكن أقيل في أكتوبر من نفس العام، بينما تعثر الفريق في بداية الموسم.

وبعد ذلك عمل شكسبير مدرباً مساعداً في فرق إيفرتون وواتفورد وأستون فيلا ونوريتش.

وآخر مهمة له كانت في ليستر مساعداً للمدرب دين سميث، من أبريل 2023، لكن عقده القصير لم يجدد بسبب هبوط الفريق من الدوري الممتاز.