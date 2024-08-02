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الرياضة

25 لاعباً في معسكر «أبيض الناشئين»

25 لاعباً في معسكر «أبيض الناشئين»
2 أغسطس 2024 10:58

 
دبي (الاتحاد)

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أجرى منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، حصة تدريبية في معسكره الداخلي، بملعب ذياب عوانه، في مقر اتحاد الكرة بدبي، وقاد التدريب المدرب ماجد سالم الزعابي والجهاز الفني المساعد.
ويأتي تجمع «أبيض الناشئين»، في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية من 19 إلى 27 أكتوبر المقبل، حيثُ يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم ماليزيا ولبنان ولاوس «مستضيف المجموعة». 
وضمت قائمة منتخبنا في معسكر دبي 25 لاعباً، هم : هود صالح المنهالي (الجزيرة) هزاع فيصل بن عقيل، عبدالله راشد عبدالله (العين) مايد محمد اليماحي، فيصل محمد البريكي، عبدالله فهد يعقوب، سعد مبارك المهري «الوحدة»، سهيل النوبي مال الله، مايد عادل خميس، محمد جمال محمد، فهد خليل إبراهيم «النصر»، إبراهيم يوسف الجسمي، محمد ناصر أحمد، سالم عصام ياقوت «الوصل»، محمد أحمد مشموم، محمد بطي محمد، علي حسن عباس، عبدالله أحمد عبدالله «شباب الأهلي»، محمد يوسف عبدالله «الفجيرة»، عبيد عمران عبيد، حميد إبراهيم السويدي، بطي حمد عبدالله، عمير يوسف عبدالله، سلطان ناصر المهيري، عبدالله مناد «الشارقة».

الإمارات
دبي
منتخب الناشئين
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