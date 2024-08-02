إصابة «يورو» تحرم «الشياطين» من «قوة القلب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يكد مانشستر يونايتد الإنجليزي يهنأ بفوزه بصفقة قلب الدفاع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل، إلا وتلقى بعدها بأيام قليلة «ضربة موجعة»، تمثلت في إصابة شديدة في قدم النجم الشاب «18عاماً» الذي وصفه معظم خبراء الكرة الأوروبية، بأنه مؤهل لكي يكون أفضل «قلب دفاع» في العالم، خلال سنوات قليلة.

ولم تكن مشكلة «اليونايتد» في الإصابة في حد ذاتها، لأن أي لاعب مُعرض للإصابة في مباراة رسمية أو ودية، أو حتى في التدريبات، ولكن الشيء الذي أزعج الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لـ«الشياطين الحمر» هو أن مدة غياب ليني يورو عن الفريق قد تمتد إلى أكثر من ثلاثة أشهر على الأقل، ما يعني طول الفترة التي يُحرم فيها الفريق من جهود اللاعب، سواء في مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، أو غيرها من المسابقات الأخرى، حيث يتقابل «اليونايتد» مع جاره مانشستر سيتي في كأس «الدرع الخيرية»، قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

وكان «اليونايتد» انتزع هذه الصفقة التي تحدثت الصحافة الأوروبية كلها عن قوتها وفائدتها، من بين أنياب ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن عرض «اليونايتد» 62 مليون يورو، بينما توقف عرض «الريال» عند 40 مليون، وسان جيرمان عند 50 مليون يورو.

ولم يكن تن هاج يتصور أن يُصاب الوافد الجديد بهذه السرعة في مباراة ودية أمام أرسنال خلال الجولة التي يقوم بها الفريق في الولايات المتحدة الأميركية، ولكنه استبعد في الوقت نفسه ما رددته صحيفة «ليكيب» بشأن اللاعب نقلاً عن مصادر قريبة سان جيرمان، بأن ليني يورو يعاني من قدمين ضعيفتين، وإن ذلك كان السبب الرئيسي الذي دفع «الباريسي» إلى الانسحاب من الصفقة، وليس السعر الذي طلبه فريقه.

غير أن مصادر صحفية فرنسية أخرى، ردت على زعم «ليكيب»، بأن يورو لعب خلال الموسم المنتهي 44 مباراة في مختلف المسابقات مع ليل، ولم يتعرض لإصابة واحدة طوال الموسم، سواء في قدميه أو ساقيه، ما يعطي الأمل لـ «اليونايتد» ومديره الفني، بأن هذه «الضربة الموجعة» المفاجئة ليست بداية سلسلة طويلة من الإصابات، أو كونها «إصابة مزمنة»، ويؤكد في الوقت نفسه أن انسحاب سان جيرمان من الصفقة لم يكن منطقياً إذا كان هذا هو سبب انسحابه.

وكانت صحيفة «ذا أتليتك» كشفت عن أن الفحوص الطبية التي أجريت على يورو أثبتت أن الإصابة كسر بالقدم، وإنها تحتاج إلى علاج وتأهيل لأكثر من 3 أشهر.