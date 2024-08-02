برشلونة مطالب بتقديم تنازلات في صفقة أولمو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يتلق برشلونة حتى الآن إجابة نهائية وشافية، من الجناح الدولي الإسباني نيكو وليامز مهاجم أتلتيك بلباو، بخصوص انتقاله إلى «البارسا»، ولهذا تحوّل باهتمامه في اتجاه استكمال التفاوض مع لايبزج الألماني الذي يلعب له المهاجم الدولي الإسباني الآخر داني أولمو، خاصة أن بعض الأنباء الصحفية أشارت إلى أن بقاء وليامز مع بلباو هذا العام احتمال وارد بقوة، لذا يستوجب الأمر التحرك سريعاً، من أجل الحصول على خدمات أولمو، حتى لا تطير الصفقتان من أيدي «البلاوجرانا».

وكشفت صحيفة «سبورت الكتالونية» النقاب عن أن برشلونة تلقى «الضوء الأخضر» من أولمو، برغبته في اللعب لوصيف بطل الدوري الإسباني، غير أن «الكتالوني» لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع لايبزج.

وقالت الصحيفة إن النادي الألماني رفض عرضاً ثانياً لبرشلونة يتراوح بين 45 و50 مليون يورو راتباً ثابتاً، إلى جانب ما بين 10و15 مليون يورو متغيرات.

واعترفت الصحيفة الموالية لـ «البارسا»، بأن المشكلة ليست في المبلغ في حد ذاته، وإنما في شروط سداده، لأن لايبزج يريد على الأقل 55 مليون يورو دفعة واحدة للاستغناء عن خدمات أولمو، بينما ترى إدارة برشلونة أن 50 مليون يورو رقم مناسب، بالإضافة إلى 15 مليون يورو متغيرات، على أن يتم تقسيط المبلغ الأول على سنوات التعاقد، ولكن لايبزج يتمسك بأن يتم الدفع على مرة واحدة، في حين أن برشلونة بظروفه المالية الصعبة الحالية يحتاج إلى تقسيم المبلغ على سنوات عدة، وهذا هو الخلاف الحقيقي بين الطرفين، والذي قد يكون مشكلة في استمرار المفاوضات، خاصة أن خوان لابورتا رئيس النادي «الكتالوني» صرح بأن النادي كان في طريقه للتعاقد مع وليامز في بداية يوليو الماضي، ودفع شرطه الجزائي البالغ 58 مليون يورو، والمطلوب دفعه مقدماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ليس في مركز قوة في المفاوضات الخاصة بهذا اللاعب أو ذاك، وإن البديل المحتمل هو أن يستسلم لطلبات لايبزج الألماني إذا كان يرغب في الحصول على خدمات أولمو الذي تألق بصورة لافتة مع «لاروخا» في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» التي أحرز الإسبان لقبها.