«راية المجد» تختتم النشاط الصيفي في «دبي لأصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)



حظي أبوبريت «راية المجد» بإعجاب وتقدير الحضور، في حفل ختام «النسخة الثامنة» للنشاط الصيفي، لنادي دبي لأصحاب الهمم الذي أُقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، من خلال اللوحات الفنية عنواناً لوطن شامخ بأمجاده، وعكست تراث الإمارات السبع وقوة الاتحاد.

وشارك في النسخة 250 عضواً، و220 متطوعاً ومتطوعة، برعاية أكثر من 30 مؤسسة، واستمر النشاط 6 أسابيع.

وبدأ حفل الختام بجولة للضيوف على فرق الإرادة والابتكار والاستدامة والتحدي والرؤية، تعرفوا من خلالها على مخرجات «النسخة الثامنة».



أعقب ذلك، كلمة ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي أعرب عن سعادته بهذه المشاركة الإيجابية، مؤكداً أن كل لحظة في النشاط الصيفي طُبعت في ذاكرة المشاركين بهذا العطاء الرائع والشعور العامر بالحب.

وقال: «لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم، والاعتزاز الذي رأيناه في عيونهم، على مدار 6 أسابيع، من خلال تفاعلهم الإيجابي مع الأنشطة، مما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على «الدرب» نفسه من نجاح إلى آخر، لتطوير النسخ المقبلة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة واللجنة المنظمة».

ووجه ثاني الشكر إلى الرعاة، وفي مقدمتهم الرعاة الرئيسون هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعاونية الاتحاد، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، الذين ظلوا يعززوا قيم العمل المشترك، من أجل بناء شراكات استراتيجية، ضمن المسؤولية المجتمعية نحو توطيد أواصر التعاون في جميع المبادرات والفعاليات، وإلى شركاء النجاح وفرق العمل المختلفة.

وقال: «إن مشاركة أكثر من 220 متطوعاً ومتطوعة مصدر فخرنا واعتزازنا، مجسدين ثقافة التطوع، وحرصهم على أداء دورهم المجتمعي».

وأضاف: «نحرص في نادي دبي على اكتشاف المواهب، وتشجيع أصحاب الابتكارات، والعمل على بث روح العمل الجماعي، بتنظيم العديد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق طموحات «أصحاب الهمم» بمختلف إعاقاتهم».

واشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات، منها فقرة شعرية من صاحبة الهمة نورة الزرعوني عن حب الإمارات ودبي، وتكريم الرعاة وشركاء النجاح.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، أن «النسخة الثامنة» حققت أهدافها المرجوة على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن النشاط الصيفي من قمة لقمة بهمة «أصحاب الهمم» الشريحة المعطاءة.

وقال: «إن القيادة الرشيدة مكنت وأهلت «أصحاب الهمم» لتحقيق طموحاتهم في المحافل المحلية والدولية».

وثمن العصيمي جهود الرعاة وشركاء النجاح وفرق العمل المختلفة، موجهاً الشكر إلى أولياء الأمور، واصفاً محصلة «النسخة الثامنة» بأنها رائعة.