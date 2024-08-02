سان جيرمان يفتتح الموسم الجديد في ضيافة لوهافر



باريس (أ ف ب)



يفتتح باريس سان جيرمان «حامل اللقب» موسم 2024-2025 من بطولة فرنسا لكرة القدم، بحلوله ضيفاً على لوهافر، كما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي.

ويتوجه فريقه العاصمة إلى منطقة النورماندي في 16 أغسطس، ليخوض المباراة الافتتاحية في الدوري الفائز به 12 مرة، وهو رقم قياسي.

وخسر سان جيرمان جهود نجمه المتألق كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الماضي.

في المقابل، يحل سانت إتيان العريق العائد الى الدرجة الأولى، والفائز باللقب 10 مرات، ضيفاً على موناكو وصيف الموسم الماضي.



برنامج المرحلة الأولى

الجمعة 16 أغسطس

لوهافر- باريس سان جيرمان

السبت 17 أغسطس

بريست - مرسيليا

رينس - ليل

موناكو - سانت إتيان

الأحد 18 أغسطس

أوكسير- نيس

مونبلييه - ستراسبورج

أنجيه - لنس

تولوز- نانت

رين - ليون