«حفل الملكات» في «أولمبياد باريس»



باريس (أ ف ب)



تدخل ملكتا سباق 100 متر العداءتان الأميركية شاكاري ريتشاردسون، والجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس المنافسات الجمعة، للمرة الأولى في أولمبياد باريس، فيما سيحاول النجمان الفرنسيان لاعب الجودو تيدي رينر والسباح ليون مارشان تعزيز سجلهم الأولمبي الرائع.

قبل الدور النهائي لسباق 100 متر مساء السبت، سيتعين على بطلة العالم الأميركية شاكاري ريتشاردسون والأسطورة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس اجتياز التصفيات في وقت متأخر من صباح الجمعة.

تريد الأميركية المتألقة أن تضيء باريس في أول دورة أولمبية لها، وهي التي وصلت الى عاصمة الأنوار باعتبارها المرشحة الأبرز للفوز بالميدالية الذهبية للسباق الملكي لـ «أم الألعاب»، بعد بداية مثالية للموسم.

من جانبها، تستعد الأسطورة الجامايكية فرايزر-برايس إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية الخامسة والأخيرة في مسيرتها الاحترافية عن عمر 37 عاماً.

منذ أولمبياد بكين في عام 2008، كانت العداءة المخضرمة دائماً على منصة التتويج في سباق 100 متر، حيث حصلت على لقبين في عامي 2008 و2012، وميدالية برونزية في عام 2016 وفضية في عام 2021 في طوكيو.

الدور النهائي الوحيد في منافسات ألعاب القوى سيكون في سباق 10 آلاف متر للرجال، حيث سيتم منح أول ميدالية ذهبية في ألعاب القوى في استاد فرنسا.

وبعد ثلاث سنوات من هزيمته في طوكيو، يعتزم لاعب الجودو الفرنسي تيدي رينر استعادة المعدن الذهبي في مسيرته الأولمبية (لقبان، وبرونزيتان فرديتان)، كي يصبح سيد الجودو بلا منازع. وفي حالة التتويج مرة أخرى، سيصبح أول لاعب جودو يحقق ثلاثية أولمبية في الوزن الثقيل.

وحده الياباني تاداهيرو نومورا حقق هذا الإنجاز الرائع في الوزن الخفيف الممتاز (1996، 2000، 2004).

بعد يومين على ثنائيته التاريخية النادرة (200 متر فراشة و200 متر صدراً)، والتي أضافها إلى ذهبية 400 متر متنوعة الأحد، سيحاول السباح الفرنسي الواعد ليون لومارشان الظفر بذهبيته الرابعة في أولمبياد باريس، عندما يخوض الدور النهائي لسباق 200 متر متنوعة.

ومن المتوقع أن يكون المنافسة أكثر شراسة في سباق 50 متراً حرة، مع النجم الأميركي كايليب دريسل، والأسترالي كاميرون ماكيفوي، صاحب أفضل توقيت هذا العام (21:13 ثانية)، والبريطاني بن براود، لكن هناك أيضاً السباح الفرنسي المخضرم فلوران مانودو (33 عاماً) الذي يسعى إلى ميدالية رابعة في أولمبياده الرابع على مسافته المفضلة (50 متر حرة)، بعد ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2021.

غداة عرضها الرائع في المسابقة الكاملة التي استعادت لقبها الأولمبي، وعززت غلتها بذهبية أولمبية سادسة، تحصل ملكة الجمباز الأميركية سيمون بايلز على يوم «راحة»، كي تستعد لبقية المسابقات على أمل زيادة غلتها الذهبية.

وبحلول نهاية دورة ألعاب باريس، ستتاح لها الفرصة للانضمام إلى لاعبة الجمباز الفائزة بأكبر عدد من الميداليات الذهبية الأولمبية (تسع)، السوفييتية لاريسا لاتينينا، حيث ستشارك في ثلاثة أدوار نهائية في منافسات الفردي بين السبت والاثنين المقبلين.