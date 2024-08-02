«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»



تونسبرج (الاتحاد)



ينطلق يوم السبت سباق أفضل زمن، ضمن الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، في مدينة تونسبرج النرويجية، بمشاركة ضخمة للأبطال من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم فريق أبوظبي «حامل اللقب»، وقيادة «النجمين» راشد القمزي، ومنصور المنصوري.

وتطمح الزوارق الإماراتية إلى حصد أرقام قوية في سباق الزمن الأفضل، من أجل الانطلاق من مراكز متقدمة ضمن السباق الرئيس للجولة يوم الأحد.

وتنطلق مراحل الزمن الأفضل على 3 تصفيات مختلفة، تبدأ بمشاركة كل الزوارق في التصفية الأولى، ثم الانتقال إلى التصفية الثانية والثالثة التي تتأهل لها 10 زوارق، ينطلق كل منها على حدة لاحقاً.

وشهدت الجولة الأولى، التي أقيمت في برنديسي الإيطالية، خلال يونيو الماضي، فوز البريطاني ماثيو بالفريمان بلقب البطولة، وتبعه الليتواني إدجراس ريابكو ثانياً، والبرتغالي دوارتي بينفيتي ثالثاً، وعانى «حامل اللقب» راشد القمزي من بعض التقلبات الفنية التي جعلته ينهي السباق في المركز السادس، بينما لم يوفق منصور المنصوري في إكمال السباق، وخرج بسبب عطل فني.

ويأمل فريق أبوظبي، في أن يعوض البداية غير الجيدة للجولة الماضية في النرويج، وشهد أمس مرحلة تسجيل الفرق في المنافسة، وأيضاً الفحص الفني لكل الزوارق المشاركة عبر الجولة الحالية.

من جهته، كشف ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي عن استعدادات الفريق المكتملة، من أجل هذه الجولة، خاصة مع خوضه لمعسكر تدريبي سريع في إيطاليا، قبل الوصول إلى النرويج، استمر لثلاثة أيام.

وقال: «دخل الفريق عبر زوارقه بإيطاليا في تدريبات وتمارين جادة من أجل التجهيز للمنافسة في النرويج، وواثقون من قدرتهم على تحقيق نتيجة مغايرة عن الجولة الأولى».

وأضاف: «حفلت الجولة الأولى بعدد من الظروف، أهمها تغير سرعة الرياح، وتقلب الجو في تصفيات الزمن الأفضل، مما أسهم في عدم تحقيق النتيجة المرجوة، ونرجو أن نوفق في هذه الجولة للعودة مجدداً إلى الواجهة وحصد النقاط، حتى نحافظ على حظوظنا في المنافسة».