السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»

«أبوظبي للزوارق» يخوض «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
2 أغسطس 2024 12:30

 
تونسبرج (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للزوارق» ينتزع «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
ساندهاجن ومحمدوف يستعدان لـ «المواجهة الحاسمة» في أبوظبي


ينطلق يوم السبت سباق أفضل زمن، ضمن الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، في مدينة تونسبرج النرويجية، بمشاركة ضخمة للأبطال من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم فريق أبوظبي «حامل اللقب»، وقيادة «النجمين» راشد القمزي، ومنصور المنصوري.
وتطمح الزوارق الإماراتية إلى حصد أرقام قوية في سباق الزمن الأفضل، من أجل الانطلاق من مراكز متقدمة ضمن السباق الرئيس للجولة يوم الأحد.
وتنطلق مراحل الزمن الأفضل على 3 تصفيات مختلفة، تبدأ بمشاركة كل الزوارق في التصفية الأولى، ثم الانتقال إلى التصفية الثانية والثالثة التي تتأهل لها 10 زوارق، ينطلق كل منها على حدة لاحقاً.
وشهدت الجولة الأولى، التي أقيمت في برنديسي الإيطالية، خلال يونيو الماضي، فوز البريطاني ماثيو بالفريمان بلقب البطولة، وتبعه الليتواني إدجراس ريابكو ثانياً، والبرتغالي دوارتي بينفيتي ثالثاً، وعانى «حامل اللقب» راشد القمزي من بعض التقلبات الفنية التي جعلته ينهي السباق في المركز السادس، بينما لم يوفق منصور المنصوري في إكمال السباق، وخرج بسبب عطل فني.
ويأمل فريق أبوظبي، في أن يعوض البداية غير الجيدة للجولة الماضية في النرويج، وشهد أمس مرحلة تسجيل الفرق في المنافسة، وأيضاً الفحص الفني لكل الزوارق المشاركة عبر الجولة الحالية.
من جهته، كشف ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي عن استعدادات الفريق المكتملة، من أجل هذه الجولة، خاصة مع خوضه لمعسكر تدريبي سريع في إيطاليا، قبل الوصول إلى النرويج، استمر لثلاثة أيام.
وقال: «دخل الفريق عبر زوارقه بإيطاليا في تدريبات وتمارين جادة من أجل التجهيز للمنافسة في النرويج، وواثقون من قدرتهم على تحقيق نتيجة مغايرة عن الجولة الأولى».
وأضاف: «حفلت الجولة الأولى بعدد من الظروف، أهمها تغير سرعة الرياح، وتقلب الجو في تصفيات الزمن الأفضل، مما أسهم في عدم تحقيق النتيجة المرجوة، ونرجو أن نوفق في هذه الجولة للعودة مجدداً إلى الواجهة وحصد النقاط، حتى نحافظ على حظوظنا في المنافسة».

 

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
النرويج
منصور المنصوري
راشد القمزي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
الرياضة
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
اليوم 20:45
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©