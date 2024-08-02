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الرياضة

الأولمبياد تزيد السياحة في باريس 16%

الأولمبياد تزيد السياحة في باريس 16%
2 أغسطس 2024 12:52

 
باريس (د ب أ)

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دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
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أعلنت هيئة السياحة في باريس، فعاليات دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» عززت قطاع السياحة في العاصمة الفرنسية.
وزار نحو 650 ألف سائح المدينة من 24 إلى 27 يوليو، ما يمثل زيادة بنسبة 16 %، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفع عدد الزوار الفرنسيين، بواقع 3. 17 %، بينما ارتفع عدد الزوار الأجانب بواقع 8. 14 %.
ومن بين الزوار الأجانب، بلغت نسبة الوافدين من الولايات المتحدة 5. 15 % والألمان 3. 6 %.
وارتفع عدد السياح الألمان، بواقع 42 % مقارنة بالعام السابق. وارتفع معدل الإشغال بفنادق باريس التي أعلنت مؤخراً عن عدد من الوظائف الشاغرة، إلى 90 %.
ومن المتوقع أن يرتفع حجز الفنادق، بواقع 5 إلى 10 % في الفترة السابقة على دورة الألعاب البارالمبية التي تجرى من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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