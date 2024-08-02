أبوظبي تترقب «العروض الاستثنائية» في «ليلة النزال»



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم السبت فعاليات ليلة النزال من يو إف سي: ساندهاجن ضد نورمحمدوف، في «الاتحاد أرينا» بالعاصمة أبوظبي.

وتشهد الفعالية الرئيسة مواجهة قوية بين الأميركي كوري ساندهاجن، المعروف بضرباته القوية وأسلوبه القتالي الفريد، ومنافسه عمر نور محمدوف، الذي يتمتع بسجل خال من الخسائر، و17 انتصاراً.

ويعود ساندهاجن إلى أبوظبي للمرة الثالثة، بعد الفوز بمباراته الأولى في العاصمة الإماراتية أمام مارون مورايس في أكتوبر 2021، قبل خسارته أمام بيتر يان في العام التالي.

وأكد صاحب الـ 32 عاماً، الذي ينحدر من ولاية كولورادو الأميركية، بأنّه يستعد لتقديم عرض استثنائي أمام جمهور الإمارات مجدداً.

وقال ساندهاجن: «لطالما كان خوض النزالات في أبوظبي تجربة رائعة بالنسبة لي، فإن الجميع هنا يتحلى بقدر كبير من الاحترام، وأغتنم الفرصة لاستعراض ما في جعبتي من مهارات جديدة أمام الجمهور، ويعرفني الجميع مهاجماً قوياً، وأحب أن أستعرض هذا الجانب من مهارتي، ولكنّي أُظهر جوانب أخرى من قدراتي في النزال».

وأوضح ساندهاجن بأنّه يرى في المواجهة وسيلة محتملة للحصول على فرصة النزال على اللقب، وقال: «لا أرى ما يمنعهم من منحي نزالاً على اللقب في حال فوزي بالمواجهة».

ومن جانبه، يعود نور محمدوف إلى الإمارات للمرة الثانية، بعد حصده لقب الأداء الأفضل في ليلة النزال ضد سيرجي موروزوف في يناير 2021، وأعرب عن حماسته للمشاركة في النزال أمام جمهوره الداعم في أبوظبي.

وقال نور محمدوف: «إنّها مسؤولية كبيرة، وسعيد حقاً للعودة إلى هنا وخوض النزال، أشعر أنني بحالة جيدة، بل رائعة في الحقيقة، وأنا هنا من أجل الفوز».

وأضاف محمدوف أنّه يرى في النزال خطوة مهمة للفوز بفرصة المنافسة على اللقب، وقال: «سنرى، لا أعرف بالضبط، ولكني آمل أن يكون النزال المقبل على اللقب».

ويترقب الجمهور نزالاً مشوقاً آخر ضمن الفعالية الرئيسية ذاتها، حيث يلتقي شرف الدين محمدوف وميشال أوليكسيتشوك، ضمن فئة الوزن المتوسط، علماً أن الأخير يدخل المواجهة عازماً على الفوز بعد خسارته لنزالين متتاليين.

وقال: «يُشبه برنامج تحضيراتي الحالي ما قمت به في النزال الأخير إلى حد كبير، أتدرب بشكل يومي ومكثف، ومستعد لهذا النزال، ووضعت خطة واستراتيجية بسيطة للغاية؛ أريد الفوز على خصمي بالضربة القاضية».

وبدوره، قال محمدوف، الذي فاز على برونو سيلفا ضمن فعالية يو إف سي 294 العام الماضي في أبوظبي: «إنّه نزالي الثاني هنا، وأشعر أنّي بحال أفضل من المواجهة الأولى، كان لديّ متسع من الوقت للتأقلم والاستراحة من إرهاق السفر وفرق التوقيت، وأبذل كل ما في وسعي لتقديم نزال مشوق واستعراض مهاراتي، وأستعد دوماً لخوض الجولات الثلاث كاملة، وأدرك بأنّ النزال قد ينتهي في أي لحظة، وأنا جاهز لكل الاحتمالات».