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الرياضة

جيرو يعيش «الحلم الأميركي» مع لوس أنجلوس

جيرو يعيش «الحلم الأميركي» مع لوس أنجلوس
2 أغسطس 2024 14:17

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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وصل الهدّاف التاريخي لمنتخب فرنسا أوليفييه جيرو إلى لوس أنجلوس أف سي الأميركي لكرة القدم، والبطولة الأميركية الشمالية لكرة القدم، ليعيش «حلمه الأميركي»، ويفوز «بالمزيد والمزيد من الألقاب».
وانضم المهاجم البالغ «37 عاماً» إلى النادي «الكاليفورني»، حيث يلعب أيضاً حارس «الزرق» السابق هوجو لوريس، بعد رحيله عن ميلان الإيطالي، وخوضه دقائقه الأخيرة مع منتخب فرنسا خلال كأس أوروبا في ألمانيا.
ويعتقد صاحب الأهداف الـ57 في 137 مباراة دولية أن كأس أوروبا التي أُقصي فيها منتخب فرنسا من نصف النهائي 1-2 على يد الإسبان المتوّجين باللقب لاحقاً «لم تكن فاشلة بما أننا بلغنا المربع الذهبي، لكن هل كان من الممكن أن نفعل ما هو أفضل؟ ربّما».
على الصعيد الشخصي كان «يتمنّى أن تُتاح لي الفرصة لفعل المزيد»، خلال البطولة التي لم يلعب فيها إلا قليلاً.
وأضاف، «لكن الأمر سار على هذا النحو، لن أنسى أبداً تلك السنوات الـ13 المذهلة التي دافعت خلالها عن ألوان منتخب فرنسا».
وتابع «سأظل منافساً، حتى لو تركت المستوى العالي جداً للعبة بالتوقف عن اللعب لمنتخب فرنسا، ثم مغادرة أوروبا، إلا أنني أطمح إلى الكثير من المتعة والتتويج دائماً بالمزيد، والمزيد من الألقاب مع ناديي الجديد».
واعتبر أن الاجتماع مجدداً مع هوجو لوريس أمر «رائع»، مضيفاً «لقد أقنعني حقاً بالمجيء إلى هنا عبر المحيط الأطلسي، لأعيش الحلم الأميركي إذا أمكنني القول».

أميركا
لوس أنجلوس
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