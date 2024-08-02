عداءة موريتانيا «حزينة»!



باريس (د ب أ)



أكدت العداءة الموريتانية سلم أحمدي بوها، أنها غير راضية، عن احتلال المركز الثامن «قبل الأخير» في تصفيات سباق 100 متر عدو للسيدات في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد باريس 2024.

وقالت العداءة الموريتانية لوكالة الأنباء الألمانية: «كنا نريد تحقيق نتيجة أفضل، وتحقيق أهدافنا المرسومة في الأولمبياد».

وأضافت، «قدمنا كل ما بوسعنا، لكننا لم نحقق النتائج المرجوة، لكني أواصل طريقي في العمل، وكانت أحلامي كبيرة في أولمبياد باريس، وأعمل على تحسين أرقامي في المستقبل القريب، والتألق في الاستحقاقات المقبلة».