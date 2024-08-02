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الرياضة

الساعي إلى نصف نهائي سباق 1500 متر

الساعي إلى نصف نهائي سباق 1500 متر
2 أغسطس 2024 17:03

 باريس (أ ف ب)

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بلغ العداء المغربي أنس الساعي الجمعة الدور نصف النهائي لسابق 1500 متر في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وحلّ الساعي رابعاً في السلسلة الأولى من الدور الأوّل بزمن 3:36.44 دقيقة.
ويعتبر الساعي هو العربي الوحيد المشارك في منافسات سباق 1500 متر الذي يحمل رقمه القياسي مواطنه هشام الكروج بزمن 3:26.00 دقيقة منذ 14 يوليو 1998.
وحجز النروجي جاكوب إنجيبريجستن حامل اللقب الأولمبي بطاقته إلى نصف النهائي بحلوله ثالثاً في السلسلة الثالثة بزمن 3:37.04 دقيقة، فيما حلّ منافسه على الذهب في باريس البريطاني جوش كير أوّل في السلسلة الأولى بأفضل توقيت له هذا الموسم وقدره 3:35.83 دقيقة.
وخرج المصري مصطفى الجمل من الدور الأوّل لمنافسات رمي المطرقة، بحلوله في المركز الرابع عشر قبل الأخير (70.09 م).
وخرجت خمس عداءات عربيات من الدور التمهيدي لسباق 100 م وهن القطرية شهد محمد (12.53 ث) التي حلّت في المركز 25 من أصل 35، والعُمانية مزون العلوي (12.58 ث)، والسورية أليسار يوسف (12.93 ث)، والإماراتية مريم الفارسي (13.26 ث) والموريتانية سلام بوها (13.71 ث).
وحجزت الأميركية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم المرشحة بقوّة إلى الذهبية، بطاقتها إلى نصف النهائي بسهولة، والحال ذاتها بالنسبة إلى منافستها الأسطورة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس.
في ظهورها الأولمبي الأول، سيطرت ريتشاردسون البالغة من العمر 24 عاماً على السلسلة الأولى من تصفيات الدور الأول وعبرت خط النهاية بزمن 10.94 ثانية.
وحلت فرايزر-برايس ثانية في السلسلة الثامنة بزمن 10.92 ث خلف الإيفوارية ماري-جوزيه تا لو-سميث (10.87 ث).

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