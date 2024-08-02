«هيئة الرياضة» تطلق منصة «المواهب الرياضية»

دبي (وام)



أعلنت الهيئة العامة للرياضة إطلاق منصة «المواهب الرياضية»، في إطار المشروع التحولي «تمكين واستدامة المواهب الرياضية».

وتهدف المنصة الإلكترونية إلى دعم عملية اكتشاف 1500 موهبة رياضية جديدة، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، لتطوير هذه المواهب واحتضانها وتمكينها، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ليكون المجتمع الإماراتي حاضناً وممكناً للجميع على الصعيد الرياضي.

وتأتي منصة «المواهب الرياضية» لتكون أداة متطورة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواهب الرياضية، بدءاً من مرحلة التسجيل وصولاً إلى مرحلة التمكين، من خلال رصد المهرجانات والفعاليات الرياضية المعنية باكتشاف المواهب في المجتمع، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية المعنية في الإمارات، بهدف ربط الرياضيين الموهوبين بالفرص المناسبة لتطوير مهاراتهم وتوجيه قدراتهم وإمكاناتهم إلى المسار الصحيح.

وقال غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: «يهدف مشروع تمكين واستدامة المواهب الرياضية إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواهب الواعدة، وتنمية الثقافة الرياضية لديهم، وثقافة الاحتراف، وذلك من خلال المنصة لضمان استدامة هذه المواهب، تماشياً مع قيم ومبادئ مبادرة عام الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز اكتشاف المواهب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة الإماراتية، كما يعكس المشروع أيضاً الجهود المكثفة للهيئة بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الرياضي والقطاعين الحكومي والخاص، لوضع الخطط الوطنية لاكتشاف وتمكين المواهب الرياضية للارتقاء المستمر والممنهج بواقع رياضة الإمارات».

من جانبه، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة «نسعى من خلال المشروع إلى تطوير قاعدة بيانات شاملة للمواهب الرياضية في دولة الإمارات، عن طريق المنصة الإلكترونية، التي تتميز بأنها متاحة للتسجيل لكافة المواهب الشابة، سواء المشاركين في الفعاليات الرياضية أو غير المشاركين، لتكون تلك المنصة بمثابة قناة التواصل الرئيسة مع الرياضيين الموهوبين في دولة الإمارات».

وأكد أن زيادة الفعاليات المخصصة لاكتشاف المواهب والعمل على تمكينها، يسهم في تعزيز الهوية الوطنية لدى مواهبنا الرياضية وتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية.

وأضاف، «دعم المواهب الرياضية الواعدة والاتحادات الرياضية مالياً وإدارياً، يعزز فرص نجاح الرياضيين الذين لديهم فرص للتأهل للأولمبياد، كما يسهم في تعزيز فرص نجاح الرياضيين الإماراتيين في المنافسات الرياضية العالمية، وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستويات كافة، من أجل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 عبر تأهيل أكثر من 30 رياضياً إماراتياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2032».

وتهدف منصة «المواهب الرياضية» أيضا إلى اكتشاف المواهب الرياضية، وفقاً للمرحلة العمرية، ورصد وتوثيق المبادرات وبرامج اكتشافها وتمكينها، وزيادة عدد المشاركين والبرامج والأنشطة المتعلقة باكتشاف المواهب الرياضية، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن المواهب في الألعاب التنافسية المختلفة.

كما وضعت الهيئة العامة للرياضة عدداً من المعايير، لتعزيز اكتشاف وتمكين المواهب الرياضية، بهدف تعزيز الشراكة بين الأطراف المعنية لتحقيق مبادئ الإدارة الرياضية الرشيدة، والحوكمة المؤسسية، من أجل الالتزام وضمان تنفيذ خطط وبرامج وأهداف والاستراتيجيات الرياضية للأطراف المعنية.