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الرياضة

«طائرة» مصر تخرج من أجواء الأولمبياد!

«طائرة» مصر تخرج من أجواء الأولمبياد!
2 أغسطس 2024 17:30

 
باريس (د ب أ)

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دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
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تلقى منتخب مصر خسارة جديدة في منافسات كرة الطائرة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، لتتلاشى حظوظه رسمياً في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمنافسات.
وخسر المنتخب المصري صفر- 3 أمام نظيره البرازيلي، في الجولة الثالثة «الأخيرة» في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمنافسات.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي 25-11 و25- 13 و25- 16 لمصلحة المنتخب البرازيلي، الذي حقق فوزه الأول في المجموعة، عقب خسارته 2-3 أمام إيطاليا وبولندا في أول جولتين.
ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، في حين بقي منتخب مصر في المركز الرابع بلا نقاط، عقب خسارته صفر- 3 في لقاءاته الثلاثة.

الكرة الطائرة
مصر
البرازيل
باريس
أولمبياد باريس 2024
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