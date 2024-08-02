«طائرة» مصر تخرج من أجواء الأولمبياد!



باريس (د ب أ)



تلقى منتخب مصر خسارة جديدة في منافسات كرة الطائرة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، لتتلاشى حظوظه رسمياً في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمنافسات.

وخسر المنتخب المصري صفر- 3 أمام نظيره البرازيلي، في الجولة الثالثة «الأخيرة» في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمنافسات.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي 25-11 و25- 13 و25- 16 لمصلحة المنتخب البرازيلي، الذي حقق فوزه الأول في المجموعة، عقب خسارته 2-3 أمام إيطاليا وبولندا في أول جولتين.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، في حين بقي منتخب مصر في المركز الرابع بلا نقاط، عقب خسارته صفر- 3 في لقاءاته الثلاثة.