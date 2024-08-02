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الرياضة

«سلة» ألمانيا تعثر على «غرف»!

«سلة» ألمانيا تعثر على «غرف»!
2 أغسطس 2024 17:56


باريس (د ب أ)

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تقرر انتقال منتخبي كرة السلة من ألمانيا، رجال وسيدات، من مدينة ليل إلى القرية الأولمبية في باريس كما كان مقرراً، بعد إيجاد غرف لهم أخيراً.
وذكرت صحيفة «بيلد» أن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 التي لم تعلق على الأمر، استفسرت من مسؤولي منتخبي ألمانيا عما إذا كانت هناك رغبة في الإقامة بمكان آخر غير باريس بسبب عدم وجود غرف شاغرة.
وجرت منافسات دور المجموعات في ليل على أن تقام الأدوار الإقصائية في العاصمة الفرنسية بداية من يوم الثلاثاء المقبل، علماً بأن منتخبا الرجال والسيدات لألمانيا تأهلا للأدوار الإقصائية.
وأوضح الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية في بيان، أن منتخب الرجال، الفائز بلقب كأس العالم ومنتخب السيدات، سينضمان إلى باقي أعضاء البعثة الأولمبية الألمانية في القرية الأولمبية بعد التوصل لحل.

كرة السلة
ألمانيا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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