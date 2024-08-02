تولوز يضم سيديبي في «صفقة حرة»



تولوز (أ ف ب)



أعلن نادي تولوز الفرنسي، تعاقده مع المدافع جبريل سيديبي الفائز في صفوف منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018، مقابل صفقة حرة من دون الكشف عن مدة العقد.

وكان عقد سيديبي انتهى في صفوف أيك أثينا اليوناني الذي دافع عن ألوانه لمدة موسمين، في 30 يونيو الماضي.

تدرّج سيديبي (32 عاماً) في صفوف تروا، لكنه برز في صفوف ليل أولاً قبل أن ينضمّ إلى موناكو.

فاز في صفوف فريق الإمارة بلقب الدوري الفرنسي برفقة الشاب كيليان مبابي حينها، وذلك في أول موسم له معه.

أمضى فترة إعارة لمدة موسم مع إيفرتون الإنجليزي قبل الانضمام إلى أيك عام 2022، حيث فاز بثنائية الدوري اليوناني الممتاز والكأس.

وقال تولوز عبر موقعه على الإنترنت «مع خوضه 225 مباراة في الدوري الفرنسي، و18 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، يجلب جبريل خبرته إلى فريق شاب ولكن طموحاً».

وبات سيديبي، ثاني صفقات تولوز هذا الصيف، بعد وصول قلب الدفاع الإنجليزي الشاب تشارلي كرسويل من ليدز يونايتد.

ويستهل تولوز الموسم الجديد في الدوري الفرنسي باستضافة نانت في 18 أغسطس.