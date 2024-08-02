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الرياضة

اليونان تحبط عودة أستراليا في «السلة»

اليونان تحبط عودة أستراليا في «السلة»
2 أغسطس 2024 18:15

 
باريس (أ ف ب)

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كادت اليونان تفرط بتقدمها على أستراليا بفارق 19 نقطة، لكنها صمدت، وحققت فوزها الأول في منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس 2024، وجاء بفارق 6 نقاط 77-71 في ليل.
وبعدما خسرت مباراتيها الأوليين أمام كندا 79-86 وإسبانيا 77-84، كانت يونان يانيس أنتيتوكونمبو مطالبة بالفوز على أستراليا للتأهل، أو الإبقاء على آمالها ببلوغ ربع النهائي.
وبدا يانيس ورفاقه في طريقهم لفوز كاسح، بعدما سيطروا على المباراة منذ صافرة البداية، حتى وصل الفارق في بداية الربع الثالث إلى 19 نقطة 55-36 بسلة من نيك كالاثيس.
لكن الأستراليين الذين نالوا البرونزية في النسخة الماضية وأسقطوا إسبانيا بطلة أوروبا افتتاحاً قبل الخسارة أمام كندا ما سمح للأخيرة بحسم تأهلها، لم يستسلموا وقلصوا الفارق في الربع الأخير حتى أربع نقاط 65-69 بثلاثية من باتي ميلز الذي جعل بلاده على بعد نقطتين فقط 69-71 قبل 3.18 دقيقة على النهاية.
لكن ثلاثية من فاسيليس توليوبولوس أحبطت عزيمة الأستراليين الذي ابتعدوا بفارق 7 نقاط 77-70 بثلاثية أخرى من توماس والكوب قبل دقيقة على النهاية، ما ضمن الفوز الأول ليانيس ورفاقه الذين رفعوا رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهة المباشرة أمام أستراليا.
وتتصدر كندا بأربع نقاط قبل لقائها مع إسبانيا التي تملك ثلاث نقاط.
وكان يانيس (20 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة) ووالكوب (18 نقطة) أفضل لاعبي اليونان، وجوك لاندايل (17 مع 8 متابعات) أفضل لاعبي أستراليا.
ويتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث الذي تحتله البرازيل في المجموعة الثانية المتأهلة عنها ألمانيا بطلة العالم وفرنسا المضيفة قبل مباراتهما لاحقاً، وذلك بفوزها على اليابان بفارق مريح 102-84 بفضل 33 نقطة من برونو كابوكلو الذي حقق أيضاً 17 متابعة، فيما ساهم فيتور بينيتي ب19 نقطة.
وتنتظر البرازيل الآن النتائج الأخرى في المجموعتين الأولى والثالثة التي تأهلها عنها الولايات المتحدة حاملة والتي تقام مباراتها السبت، لمعرفة مصيرها.

اليونان
أستراليا
كرة السلة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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