ألمانيا تطلب استضافة «أولمبياد 2040»



باريس (د ب أ)



مهدت الحكومة الألمانية الطريق رسمياً لتقديم عرض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2040.

وخلال وجودها بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تستضيف حالياً أولمبياد 2024، وقعت وزيرة الداخلية والرياضة في ألمانيا نانسي فيزر اتفاقية أساسية مع الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، والولايات الاتحادية والمدن المهتمة بتقديم عرض لتنظيم الدورة الأولمبية.

وتريد العاصمة الألمانية برلين، بالإضافة لمدن لايبزج وميونيخ وهامبورج ومنطقة الراين-رور في استضافة الألعاب.

وكان الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية يسعى لاستضافة أولمبياد عام 2036، للاحتفال بمرور 100 عام على تنظيم برلين الألعاب الأولمبية في 1936، لكن يبدو الآن أن نسخة عام 2040 هي الأكثر احتمالاً.

وقالت فيزر، في إشارة واضحة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم للرجال (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا مؤخراً: «نريد مباراة أخرى على أرضنا للاعبينا الألمان، تقف الحكومة متحدة وراء عرض ألماني جديد لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، نريد الاستفادة من الفرص التي توفرها الألعاب الأولمبية لتماسكنا واقتصادنا ورياضتنا».

من جانبه، صرح توماس فايكرت، رئيس الاتحاد الألماني للألعاب الأولمبية، بأن عام 2040 سيكون «خياراً جيداً»، خاصة أنه يتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما من إعادة توحيد ألمانيا، في حين شددت فيزر على أن هذا سيكون بمثابة «رمزاً قوياً» لدعم الملف الألماني.