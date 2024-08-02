دولا: «طائرة مصر» تحصد ميدالية بنصف دعم القدم!



باريس (د ب أ)



أكد محمد عادل دولا نجم منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، أن القرعة ظلمت فريقه في أولمبياد باريس 2024، حيث أوقعته في مجموعة الموت إلى جوار ثلاثة من أقوى منتخبات العالم، البرازيل وإيطاليا وبولندا.

وخسر منتخب مصر مبارياته الثلاث في الأولمبياد ودون الفوز بأي شوط ليودع المنافسات مبكراً.

وتحدث دولا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية عن أنه لو حظيت الكرة الطائرة في مصر بنفس الدعم الذي تحصل عليه كرة اليد أو نصف الدعم الذي تحصل عليه كرة القدم، سنضمن الفوز بميدالية أولمبية.

وقال «أؤكد وبكل ثقة أننا لو حصلنا فقط على نفس الدعم المالي المقدم لكرة اليد أو حتى نصف ما يتم تقديمه لمنتخبات كرة القدم، سنقف على منصات التتويج في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث إن الكرة الطائرة في 2012 كانت أفضل رياضة جماعية في مصر وتفوقت على باقي الألعاب لكن تراجعت مسيرتنا بسبب نقص الدعم».

وقال «حينما توفر الدعم لكرة اليد تطورت بشكل ملحوظ، ومن الممكن أن ينافس منتخب مصر على ميدالية في باريس، ونحن لسنا أقل منهم ولو توفر لنا نفس الدعم بكل تأكيد سننافس بكل قوة على ميدالية أولمبية للمرة الأولى في تاريخنا».

وأضاف «الخروج المبكر من منافسات الكرة الطائرة الأولمبية لم يكن مفاجئا فقد أوقعتنا القرعة في مجموعة الموت، في مواجهة منتخبات تحظى بدعم هائل من جانب بلادها، وتعيش الكرة الطائرة لديها عصراً ذهبياً وسط شعبية جارفة لمنافسات اللعبة في الدول الثلاث».

وقال «ليس لدينا راع ولا نحصل على الدعم اللائق سواء من الناحية المادية أو فيما يتعلق بالنظام الغذائي والمكملات الغذائية اللازمة لأي رياضي على عكس المنتخبات الأخرى التي يتوفر لها كل طلباتها بشكل تلقائي».

وأضاف «هدفنا كان يتمثل في الصعود لدور الثمانية، لكن غاب التوفيق عن منتخب مصر، لكن القادم سيكون أفضل، فلدينا انتخابات في اتحاد الكرة الطائرة قريباً وأتمنى أن يأتي ذلك بنتائج إيجابية على الفريق».

وقال دولا «نحتاج إلى عنصر الاستقرار ولابد من وجود مدرب صاحب اسم وتاريخ يبقى معنا حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

وأضاف «ربما ما أثر علينا بعض الشيء خلال مشوارنا في باريس هو نقص الخبرات، ومنتخب مصر الهيكل الأساسي له يتألف من اللاعبين الشباب الذين ينقصهم عنصر الخبرة، وبكل تأكيد فإن مشاركتهم في الأولمبياد ستفيدهم في الاستحقاقات القادمة».

وختم دولا حديثه بالقول «كأس العالم على الأبواب ونستعد لها منذ الآن لكن أتمنى أن تتغير أحوالنا للأفضل في المستقبل القريب حتى نتمكن من مجاراة عمالقة اللعبة».