فحوص طبية لمنتخبات الناشئين والناشئات والشابات



دبي (الاتحاد)



أجرى اتحاد كرة القدم فحوصاً طبية للاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية للناشئين والناشئات تحت 17 سنة، والشابات تحت 19 سنة، في المنطقة الطبية في مقر الاتحاد بدبي.

حيثُ تم إجراء عدد من فحوصات القلب والعظام بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين من مجموعة رويال هيلث الشريك الطبي لاتحاد الكرة.

تأتي الفحوصات في إطار حرص اتحاد الكرة على إجرائها، للتأكد من سلامة اللاعبين واللاعبات قبل بداية الموسم الكروي، الذي يشهد مشاركة أبيض الناشئين في التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها أكتوبر المقبل في لاوس، بالإضافة إلى استعدادات منتخبي الناشئات تحت 17 سنة والشابات تحت 19 سنة للمشاركات القادمة.

وكانت مجموعة رويال هيلث قد أجرت فحوصات طبية لحكام كرة القدم قبل سفرهم لمعسكر تركيا.