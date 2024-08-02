السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فحوص طبية لمنتخبات الناشئين والناشئات والشابات

فحوص طبية لمنتخبات الناشئين والناشئات والشابات
2 أغسطس 2024 18:58

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للزوارق» ينتزع «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»
رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في وفاة نجله


أجرى اتحاد كرة القدم فحوصاً طبية للاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية للناشئين والناشئات تحت 17 سنة، والشابات تحت 19 سنة، في المنطقة الطبية في مقر الاتحاد بدبي.
حيثُ تم إجراء عدد من فحوصات القلب والعظام بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين من مجموعة رويال هيلث الشريك الطبي لاتحاد الكرة.
تأتي الفحوصات في إطار حرص اتحاد الكرة على إجرائها، للتأكد من سلامة اللاعبين واللاعبات قبل بداية الموسم الكروي، الذي يشهد مشاركة أبيض الناشئين في التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها أكتوبر المقبل في لاوس، بالإضافة إلى استعدادات منتخبي الناشئات تحت 17 سنة والشابات تحت 19 سنة للمشاركات القادمة.
وكانت مجموعة رويال هيلث قد أجرت فحوصات طبية لحكام كرة القدم قبل سفرهم لمعسكر تركيا.

الإمارات
دبي
اتحاد كرة القدم
منتخب الشباب
منتخب الناشئين
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
الرياضة
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
اليوم 20:45
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©