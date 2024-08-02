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الرياضة

المغرب.. التألق من «المونديال» إلى «الأولمبياد»

المغرب.. التألق من «المونديال» إلى «الأولمبياد»
2 أغسطس 2024 19:36

 
سلطان آل علي (دبي)


تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد اكتساح أمريكا برباعية، ضمن ربع نهائي مسابقة كرة القدم.

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تألق «أسود الأطلس» الممتد من كأس العالم إلى الأولمبياد، يضع العرب أمام أمل جديد وحلم أكبر.
ويعد وصول المغرب إلى نصف نهائي الأولمبياد هو الأول في تاريخه، ولكنه الرابع في تاريخ المنتخبات العربية، حيث سبق أن خاض منتخب مصر نصف النهائي في نسختي 1928 و1964، بالإضافة إلى العراق في 2004.
ولم يحالف الحظ «الفراعنة» و«الأسود» في الفوز والتأهل إلى النهائي لتحقيق ميدالية عربية أولى، بل إنهما خسرا الميدالية البرونزية كذلك في المناسبات الثلاث.
وتتجه الأنظار والآمال إلى المغرب ليكون أول منتخب عربي يحقق ميدالية في كرة القدم بتاريخ الأولمبياد، ومن المتوقع أن يواجه رفاق رحيمي الفائز من مواجهة إسبانيا واليابان في الدور القادم.

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أميركا
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أولمبياد باريس 2024
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