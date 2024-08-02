علياء فيروز جاهزة لسباق «الفورمولا- 4» في النرويج



أبوظبي (الاتحاد)



أنهت علياء فيروز مرحلة التحضير النهائية، استعداداً للاشتراك وتمثيل الإمارات وفريق 2050، في بطولة إسكندنافيا لزوارق «الفورمولا- 4»، التي تحتضنها النرويج، وتقام ضمن منافسات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، الأحد، ويسبقها سباق السرعة «الجمعة»، والتجارب الرسمية «السبت».

وتحمل علياء فيروز في مستهل مشوارها في عالم سباقات الزوارق طموح الفتاة الإماراتية، لاكتساب الخبرة، والمشاركة الإيجابية الفاعلة، خاصة بعدما أظهرت خلال التجارب الأخيرة رغبة وطموح لتحقيق الأهداف الأساسية للمشاركة.

وتعتبر علياء أول فتاة إماراتية تشارك في هذا النوع من السباقات، بعد حصولها على الرخصة الدولية للقيادة رسمياً في السباقات المقبلة، لتصبح أول متسابقة إماراتية تحصل على الرخصة، لتفتح الباب أمام كل الإماراتيات الباحثات عن التميز وتمثيل الدولة.

وتسعى فيروز لإيجاد مكاناً لها بين أهم وأبرز المتسابقات والمتسابقين على مستوى العالم، وتقديم صورة مشرفة للفتاة الإماراتية الطموحة، كما تسعى إلى استكمال مشوار والدها المتسابق عبد السلام فيروز، أحد أهم رموز سباقات زوارق «الفورمولا» خلال التسعينيات، والمروج العالمي لسباقات «الفورمولا-2»، وكأس رئيس الدولة.

وأشادت علياء فيروز بجهود اتحاد الرياضات البحرية، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لجهودهما في دعم مشاركتها في البطولة.

وتمنت علياء فيروز «23» عاماً أن تظهر بمستوى طيب ومشرف خلال السباق يتناسب مع بدايتها وتطلعاتها في عالم سباقات زوارق «الفورمولا».