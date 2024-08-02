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الرياضة

دوري أبوظبي للناشئين.. «نيولوك»

دوري أبوظبي للناشئين.. «نيولوك»
3 أغسطس 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن دوري أبوظبي للناشئين عن إطلاق موسمه الثاني المرتقب 29 سبتمبر المقبل أبوظبي سبورتس هب، كما تم الإعلان أيضًا عن حصول الدوري على دعم استثنائي من قبل كل من اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي، لتوفير الدعم الفني والإداري لمسارات تطوير اللاعبين الناشئين في الدوري.
ويشهد الموسم الجديد للدوري أيضًا تغييرات هيكلية حيث تم تأكيد 15 أسبوعًا من المباريات، تختتم بيوم نهائيات كبير 23 فبراير وبدأ التسجيل لجميع فرق الأولاد والفتيات من الفئات العمرية تحت 8 إلى تحت 14 سنة.
وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: فخورون بنجاح الموسم الأول لدوري أبوظبي للناشئين وبإطلاق أول دوري أسبوعي باسم «واريورز» يركز على الفتيات فقط، وتابع «بالشراكة مع دوري أبوظبي للناشئين وأبوظبي سبورتس هب، نتطلع إلى الارتقاء بالدوري إلى المستوى التالي، ووضع تركيزنا الكامل على هدفنا المتمثل في أن نكون أولاً وقبل كل شيء مهتمين بالمجتمع، ومواصلة توفير فرص رياضية أكبر للناشئين الراغبين في ممارسة كرة القدم التنافسية والممتعة بشكل أسبوعي.
وأضاف بشير سعيد نجم الكرة الإماراتي ومدير دوري أبوظبي للناشئين: «وجود دوري أسبوعي يركز على اللاعبين ويقبل جميع الأندية في الإمارات هو تماماً ما يحتاجه اللاعبون الناشئون للاستمتاع بالرياضة التي يحبونها، ويؤكد أهمية كونهم جزءًا من فريق، والارتقاء بمواهبهم إلى المستوى التالي.

أبوظبي
طلال الهاشمي
مجلس أبوظبي الرياضي
دوري الناشئين
اتحاد الكرة
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