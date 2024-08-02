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الرياضة

«شباب» و«المبهر» بطلا كأس الوثبة بفرنسا

«شباب» و«المبهر» بطلا كأس الوثبة بفرنسا
3 أغسطس 2024 01:04

باريس (الاتحاد) 

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لمع بريق «شباب»، و«المبهر»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، حين توجا أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما بمضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 23 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالاتها، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
وخطف «شباب» للشقب ريسنج، بقيادة الفارسة مارجوت روماري، نجومية السباق الأول على لقب كأس الوثبة ـ بري بوركجاري «قوائم» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على الجوائز المالية البالغة 22.500 يورو، حيث تميز السباق بالإثارة والتشويق ولم يكن الفارق كبيراً بين المتنافسين.
وجاء فوز المهر «شباب» البالغ من العمر أربع سنوات، بفارق 1,5 طول عن رفيق إسطبله «الزوير» بقيادة أوليفييه داندجين، مسجلاً زمناً 1:44:90 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث رفيق إسطبلهم «التمتام» أيضاً للشقب، وكلاهما بإشراف جان دو ميول، بقيادة أرنو دو ليبين.
ومنح المهر «المبهر» لخليفة بن شعيل الكواري، الثنائية للمدرب توماس فورسي والفارسة مارجوت روماري، بفوز سهل بلقب السباق الثاني لمسافة 2150 متراً، بمشاركة 15 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على لقب كأس الوثبة ـ بري دهمان البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.
وجاء فوز «المبهر» البالغ من العمر ثلاث سنوات، بفارق 2.5 طول عن المهر «محترم» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الكساندر جافلان، ومسجلاً زمناً وقدره 2:31:00 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «ليور دو فاوست»، لبيير ييفيس جيلارد، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة اليخاندرو كورتيز فال.

كأس الوثبة
فرنسا
كأس الوثبة ستاليونز
سباق كأس الوثبة ستاليونز
الوثبة ستاليونز
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