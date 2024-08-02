مصر إلى نصف نهائي «أولمبياد باريس»

باريس (أ ف ب)

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم، في أولمبياد باريس، بفوزه على باراجواي 5-4 بركلات الترجيح، «الوقتان الأصلي والإضافي 1-1»، ليصعد «الفراعنة» للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما أنهى نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

وأنقذ مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل منتخب مصر مرة أخرى، عندما قاده إلى دور الأربعة، بتسجيله هدف التعادل، قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، وركلة الجزاء الترجيحية الخامسة، بعدما تألق الحارس علاء حمزة في التصدي لركلة مارسيلو بيريز.

وكانت باراجواي في طريقها إلى الفوز بهدف قائدها دييجو جوميز (71)، لكن عادل أدرك التعادل في الدقيقة 88.

وكانت باراجواي البادئة بالتهديد برأسية للقائد دييجو جوميز من نقطة الجزاء، إثر ركلة ركنية مرت فوق العارضة (7).

وردت مصر بتسديدة زاحفة بعيدة لمحمد شحاتة مرت بجوار القائم الأيمن (23)، ثم أنقذ الحارس الباراجوياني روبرتو فرنانديز مرماه من هدف محقق، بإبعاده تسديدة محمود صابر، إثر انفراد من مسافة قريبة (31).

وسدد مهاجم برايتون الإنجليزي خوليو إنسيسو كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (43)، وأنقذ الحارس المصري حمزة علاء مرماه من هدف محقق في الوقت بدل الضائع بإبعاده تسديدة المهاجم مارسيلو بيريز (45+2).

وتابع الحارس المصري تألقه بتصديه بيسراه لتسديدة قوية من داخل المنطقة لبيريز (53).

واستهلت مصر الشوط الثاني بتسديدة لقائدها محمد النني، كرة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (55)، وأخرى لجناح الزمالك أحمد سيد زيزو بين يدي الحارس الباراجوياني (57).

وحرم الحارس الباراجوياني المهاجم عمر فيصل من هز شباكه بإبعاده تسديدة «الطائرة» من خارج المنطقة إلى ركنية (65).

ونجحت باراجواي في افتتاح التسجيل عبر القائد دييجو جوميز بتسديدة عكسية داخل المنطقة، إثر كرة خلف الدفاع من إنسيسو، فأسكنها على يمين الحارس حمزة (71).

وأنقذ الحارس فرنانديز مرماه من هدف التعادل بإبعاده بصعوبة تسديدة لصابر من خارج المنطقة (76).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أدرك عادل التعادل، بضربة رأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة من زيزو (88).

وبقي التعادل مستمراً في الوقتين الإضافيين، فكان الحسم بركلات الترجيح.