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الرياضة

«يد» مصر تقهر النرويج

«يد» مصر تقهر النرويج
3 أغسطس 2024 08:11

باريس (أ ف ب)

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حقق المنتخب المصري فوزه الثاني، في كرة اليد ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، عندما تغلب على النرويج 26-25 في الجولة الرابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية وبلغ ربع النهائي.
واستعادت مصر نغمة الانتصارات، بعد خسارتها أمام الدنمارك 27-30 في الجولة الأولى، وتفريطها في فوز تاريخي على فرنسا المضيفة في الثانية، عندما سقطت في فخ التعادل 26-26، وذلك بعدما افتتحت مشوارها بالفوز على المجر 35-32.
وعززت مصر موقعها في المركز الثالث برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف النرويج الثانية، والتي منيت بخسارتها الأولى، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، علماً أنها كانت ضامنة تأهلها قبل المباراة الأخيرة.
وانحصرت المنافسة على البطاقة الرابعة الأخيرة بين فرنسا حاملة اللقب التي حققت فوزها الأول، عندما تغلبت على الأرجنتين 28-21، والمجر التي خسرت 25-28 أمام صاحبة العلامة الكاملة حتى الآن الدنمارك، الوصيفة وبطلة ريو دي جانيرو 2016.
وتملك المجر نقطتين مقابل ثلاث نقاط لفرنسا، وهما سيلتقيان في قمة نارية الأحد في الجولة الأخيرة.
وتلعب مصر مباراتها الأخيرة الأحد أيضاً أمام الأرجنتين صاحبة المركز الأخير بأربع هزائم، فيما تلتقي الدنمارك مع النرويج.
وحسمت مصر الشوط الأول من مباراتها امام النرويج في مصلحتها بفارق نقطة واحدة 14-13، حافظت عليها حتى النهاية، بعدما انتهى الشوط الثاني بالتعادل 12-12.
وكان يحيى عمر افضل مسجل في المباراة برصيد سبعة أهداف من تسع محاولات، وهي الغلة ذاتها لنجم النرويج هارالد رينكيند من العدد ذاته من المحاولات.
وفي المجموعة الأولى، ضمنت ألمانيا وسلوفينيا تأهلهما إلى ربع النهائي، بفوز الأولى على إسبانيا 33-31، والثانية على اليابان 29-28.
وهو الفوز الثالث لكل من ألمانيا وسلوفينيا، ورفع كل منهما رصيده إلى ست نقاط بفارق نقطتين أمام السويد التي تغلبت على كرواتيا 38-27، وإسبانيا.
وتتنافس السويد وإسبانيا وكرواتيا التي تملك أربع نقاط أيضاً.
وفي الجولة الأخيرة الأحد، تلعب ألمانيا مع سلوفينيا على صدارة المجموعة، وإسبانيا مع كرواتيا، والسويد مع اليابان.

 

كرة اليد
مصر
النرويج
فرنسا
الأرجنتين
باريس
أولمبياد باريس 2024
الدنمارك
المجر
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